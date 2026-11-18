Bernd Neuendorf überzeugte Nordost-Vereinen von der Regionalliga-Reform. Das Kompassmodell sieht vier Staffeln vor, die Aufstiegsregelung bleibt erhalten.

Das Treffen von DFB -Präsident Bernd Neuendorf mit den Delegierten der Regional- und Oberligisten in Berlin am Dienstag markierte einen signifikanten Wendepunkt in der anhaltenden Debatte um die Neustrukturierung des deutschen Amateursports. Neuendorf suchte aktiv das persönliche Gespräch mit den Vereinen, um sein umstrittenes Kompassmodell zu verteidigen, das auf einer Staffelteilung nach Himmelsrichtungen basiert und den Aufstieg der jeweiligen Meister vorsieht. Die Atmosphäre während der Unterhaltung in der Hauptstadt war überraschend konstruktiv, sodass sich der DFB -Chef im Anschluss sogar ausdrücklich für die wohlwollende Resonanz bedankte.

Konstruktiver Austausch in der Bundeshauptstadt

Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung, dass der direkte Dialog mit den Vertretern der Vereine zielführend war. Ein DFB-Sprecher betonte, dass man die Hoffnung hegt, diese positive Stimmung auch in anderen Regionen des Bundeslandes zu verankern, um letztendlich eine sachorientierte Entscheidung auf dem kommenden DFB-Bundestag zu treffen. Im Sommer hatten bereits drei Viertel der Ostklubs diese spezifische Reform-Variante unterstützt, was mit Abstand die höchste Zustimmung im gesamten Bundesgebiet darstellte. Während des Treffens gab es kaum kritische Zwischenfragen, wobei sich die Nachfrage lediglich auf den genauen Ablauf des außerordentlichen DFB-Bundestags am 18. Dezember beschränkte.

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Positionswandel von NOFV-Chef Winkler

Hermann Winkler, der Vorsitzende des Nordostdeutschen Fußball-Verbands, hatte zuvor Zweifel an der Einheitlichkeit der Ost-Klubs gegenüber dem DFB geäußert. Der 63-jährige Verbandschef hatte sich jüngst noch öffentlich für eine Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams mit fünf Auf- und Absteigern ausgesprochen. Mittlerweile relativierte Winkler diese Position jedoch und erklärte, dass die 22/5-Lösung im Hinblick auf die Auf- und Abstiegsregelung aus der Oberliga seriöser sei. Er betonte weiterhin, dass der Verband seine erfolgreiche Regionalliga Nordost beibehalten könne, wobei er vor zwei Monaten selbst noch einen DFB-Bundestag zur Abstimmung über das Kompassmodell beantragt hatte.

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Strategische Bedeutung für die Spielklassenstruktur

Für Bernd Neuendorf diente die Zusammenkunft als wichtiges Stimmungsbarometer, um zu testen, wie stark die Vereine im NOFV-Gebiet nach wie vor hinter ihm und der vierstufigen Regionalliga-Struktur stehen. Ein zentrales Element dieses Modells ist die Reduzierung der Regionalligen von fünf auf vier Staffeln, wobei die Einteilung nach den kürzestmöglichen Fahrtstrecken erfolgt. Dabei ist es dem DFB ein besonderes Anliegen, den Amateurfußball trotz des einmalig vermehrten Abstiegs in die fünfte Spielklasse nicht zusätzlich zu benachteiligen. Die Fans fordern bundesweit und insbesondere im Osten die Einführung des Kompassmodells, während die Verbandspräsidenten als Gegenstimmen gelten.

Konkrete Auswirkungen auf Oberligen und Aufsteiger

Die praktischen Konsequenzen der Reform zeigen sich bereits in der geplanten Aufstockung der NOFV-Oberligen. Bisher von 16 Teams besetzt, sollen die Oberligen Nord und Süd künftig jeweils von 18 Teams bestritten werden, was die Spielklasse durch zwei zusätzliche Heimspiele pro Verein attraktiver gestalten soll. Zudem könnte der Tabellenzweite über eine Relegation mit dem Pokalsieger in Bayern in die neue Regionalliga Ost aufsteigen, was die Durchlässigkeit nach oben deutlich erhöht. Die Anzahl der Abstiegsplätze bleibt in der Oberliga unverändert, um den Druck auf die unteren Tabellenrängen nicht weiter zu verschärfen. Marcel Ohnrich vom Oberligisten VfB Krieschow in Brandenburg unterstreicht, dass das Kompassmodell korrekt sei und der NOFV sich über die gestiegene Attraktivität freuen sollte, anstatt persönliche Strukturwünsche auf dem Rücken der Vereine auszutragen. Lediglich der BFC Preussen und Luckenwalde zeigten laut Informationen der Bild-Zeitung Vorbehalte gegen die Aufstockung.