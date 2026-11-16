Bernd Neuendorf lehnt Bertholds AfD-Engagement ab und unterstützt Philippe Diallo als europäischen Gegenkandidaten zu Infantino.

DFB -Präsident Bernd Neuendorf hat die politische Nähe von Alessandro Berthold zur Alternative für Deutschland (AfD) scharf kritisiert und gleichzeitig seine Unterstützung für Philippe Diallo als europäischen Gegenkandidaten zur FIFA-Präsidentschaftswahl bekundet. Im Vorfeld des Länderspiel-Spiels der Nationalelf gegen die Niederlande machte der 65-Jährige die ethischen Grundlagen des Fußballverbands zur Grundlage seiner deutlichen Positionierung.

Bruch mit AfD-Programmatik im DFB

Beim DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf ist die Frage nach der Vereinbarkeit politischer Ambitionen und sportlicher Werte zentral. Er verwies bei einer Präsentation zum Thema Antisemitismus-Prävention direkt auf die Satzungen und die Ethikgrundsätze des Deutschen Fußball-Bunds. Neuendorf erklärte, dass man im Vergleich zum Programm der AfD zahlreiche Passagen finden würde, die als inkompatibel gelten. Aus seiner Sicht ist es für den Verband schwer nachzuvollziehen, dass sich ein Ex-Nationalspieler, der sich diesen Werten verpflichtet fühlte oder zumindest tun sollte, der AfD zur Verfügung stellt.

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Klare Distanzierung von Alessandro Berthold

Der DFB-Chef betonte, dass es in den vergangenen Jahren keinerlei Verbindungen zwischen dem Verband und Alessandro Berthold gegeben habe. Die Annahme, Berthold pflege enge Kontakte zum DFB, sei laut Neuendorf grundlegend falsch. Seit seinem Amtsantritt als Präsident sei dies nicht der Fall gewesen. Neuendorf gab an, dass er die Information über Bertholds Engagement mit großem Erstaunen und Unmut zur Kenntnis genommen habe. Eine gesonderte Distanzierung sei aufgrund der fehlenden historischen Verstrickungen nicht erforderlich gewesen, doch die politische Positionierung werde als unglücklich empfunden.

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Europäische Kandidatur Philippe Diallo

Parallel zur Kritik an Berthold wurde die Nominierung von Philippe Diallo als europäischer Kandidat bekannt. Nach der Absage von Arsène Wenger hatte Neuendorf intensiven Kontakt zu seinen Kollegen in Europa gehalten. Zusammen mit Aleksander Čeferin sei die Situation besprochen worden, mit dem klaren Ziel, einen eigenen Kandidaten zu präsentieren. Man habe sich relativ schnell auf Philippe Diallo geeinigt. Der Präsidentschaftskandidat aus Frankreich hat einen engen Kontakt zum DFB. Bereits beim Bundestag vor einem Jahr in Frankfurt lud der DFB-Präsident Diallo persönlich ein, der dort eine Rede auf Deutsch hielt. Neuendorf bezeichnete Diallo als ausgezeichneten Kandidaten mit guten Chancen.

Strategische Neuausrichtung der FIFA-Führung

Philippe Diallo benötigt 106 Stimmen der 211 Mitgliedsverbände, um Gianni Infantino als FIFA-Präsident abzulösen. Mit der heutigen Nominierung hat der DFB ein klares Zeichen gesetzt. Bernd Neuendorf führt aus, dass der Verband in eine andere Richtung will. Diallo vertrete definitiv andere Werte sowie einen anderen Stil im Umgang mit dem Amt. Die Art des Auftretens und das Verständnis für die Ausübung solcher Ämter würden sich grundlegend von der bisherigen Praxis unterscheiden. Die strategische Ausrichtung des DFB ist damit eindeutig auf eine neue leadership-Ära im internationalen Fußball ausgerichtet.