Bernd Neuendorf will die Regionalliga reformieren. Das Kompassmodell basiert auf Reisestrecken und wird am 18. Dezember beschlossen. Die Struktur vereinfacht Aufstiege.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) plant eine fundamentale Neustrukturierung der unteren Spielklassen. Der DFB -Präsident Bernd Neuendorf kündigt an, das sogenannte Kompassmodell einzuführen, um die Regionalliga effizienter zu gestalten. Diese Reform zielt darauf ab, die Anzahl der Staffeln von fünf auf vier zu reduzieren und den Aufstieg für alle Meister zu vereinfachen.

Fan-Initiative als paralleler Ansatz

Die Idee hinter dieser strukturellen Änderung wurde maßgeblich vom Fan Steffen Hecker vorangetrieben. Der 48-jährige kaufmännische Angestellte entwickelte seine Version als Reaktion auf ein sportliches Missgeschick seines Vereins. Der Berliner AK 07 verlor das Relegationsrückspiel in Havase mit 0:3 nach Verlängerung und verpasste den Aufstieg in die 3. Liga. Diese Enttäuschung motivierte Hecker dazu, eine mathematische Lösung für die Staffeleinteilung zu finden.

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Steffen Hecker, der seit 1995 zu allen Heimspielen des Berliner AK 07 reist, nutzte seine IT-Expertise zur Erstellung seines Entwurfs. Er recherchierte per Google Maps die Entfernungen zwischen allen 90 damaligen Regionalligisten. Darauf basierend gliederte er die Klubs in vier gleich große Zonen. Sein Ziel war es, Fahrstrecken zu minimieren und dabei regionale Derbys zu erhalten. Diese Arbeitsergebnisse präsentierte er auch in einem Podcast des FC Lokomotive Leipzig.

DFB übernimmt ähnliche Struktur

Das vom DFB entwickelte Konzept weicht in Details von der Idee von Steffen Hecker ab. Der Verband nutzt Erfahrungswerte aus den Nachwuchs-Ligen, um die Gruppen zu bilden. Während Hecker eine einfache kartografische Unterteilung bevorzugte, arbeitet der DFB mit komplexeren Kriterien. Lübeck wird zum Beispiel nicht in der Ost-Staffel geführt, sondern in der erweiterten Nord-Staffel, die bis nach Nordbayern reicht.

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Trotz dieser Unterschiede bestätigt DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Nähe zum Wunsch der Anhänger. Beide Konzepte verfolgen das Ziel, Reisestrecken zu verkürzen. Der DFB betont jedoch, dass technische Hilfsmittel nur unterstützen und die Verantwortung beim Verband liegt. Die KI vermeidet dabei keine Arbeitsschritte für die Vereine, sondern dient der Optimierung.

Politische Hürden und nächster Schritt

Der Weg zur Umsetzung ist nicht ohne Widerstände. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) distanziert sich von der Reform. Präsident Hermann Winkler kritisiert das Konzept scharf. Steffen Hecker bezeichnet diese Position als feige, da Winkler sich kurz zuvor wiedwählen ließ. Die Kritik des NOFV-Präsidenten Hermann Winkler könnte die Zustimmung in der Region erschweren.

Der entscheidende Termin für die Abstimmung steht fest. Am 18. Dezember soll auf einem außerordentlichen DFB-Bundestag über das Kompassmodell abgestimmt werden. Die Struktur sieht vor, alle Meister direkt aufsteigen zu lassen, wenn die vier Staffeln etabliert sind. Dies beendet die bisherigen Relegationsspiele für die Platzierung. Bernd Neuendorf erwartet nun breiten Zuspruch in der Fanszene.

Auswirkungen auf den Spielbetrieb

Durch die Neuaufteilung entstehen neue Begegnungen an den Landesgrenzen. Der DFB sieht darin eine Chance, die Attraktivität der Regionalliga zu steigern. Die Staffeln werden anstatt nach Bundesländern primär nach geografischer Nähe und kurzen Wegen gebildet. Dies soll den Logistikbedarf der Clubs deutlich senken.

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Steffen Hecker zeigt sich zufrieden über die öffentliche Debatte. Ihm ist der genaue Ursprung der Idee sekundär. Wichtig ist ihm einzig die Einführung der Reform. Die parallele Entstehung der Idee unterstreicht die Dringlichkeit der Problemlösung im deutschen Amateurbetrieb. Die Zuschauer und Vereine dürfen sich auf weniger Fahrten konzentrieren.