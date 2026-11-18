DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Zentralratspräsident Josef Schuster stellen Anti-Antisemitismus-Kampagne vor. Thomas Bertholds AfD-Kandidatur sorgt für Kontroverse und klare Distanzierung des Verbands.

Der DFB -Präsident Bernd Neuendorf und Zentralratspräsident Josef Schuster haben im Berliner Olympiastadion eine Kampagne gegen Antisemitismus vorgestellt. Im Jahr 2025 gab es in Deutschland 8725 antisemitistische Vorfälle, das sind 24 pro Tag.

Der Zentralrat der Juden sieht diese Entwicklung als historisch höchsten Wert seit Beginn der Datenerfassung. Der Fußball werde vor dieser bedenklichen Entwicklung nicht verschont, betonen die Verantwortlichen.

Fokus auf Verborgene Vorurteile im Sport

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Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Kartenspiel mit dem Titel "Handeln gegen Antisemitismus". Antisemitismus zeigt sich heute oft versteckt in Codes und Verschwörungsmythen statt offen. Viele Vorurteile bleiben lange unbemerkt, bis sie in konkreten Handlungen sichtbar werden. Das Spiel soll helfen, diese subtilen Formen von Hass und Ausgrenzung frühzeitig zu erkennen. Beide Organisatoren wollen damit ein klares Signal gegen die Normalisierung solcher Haltungen in der Gesellschaft senden.

Kontroverse um Thomas Berthold

Die Pressekonferenz wurde schnell zur Abrechnung mit dem ehemaligen Nationalspieler Thomas Berthold. Berthold kandidiert im Januar bei der Wahl des Bundespräsidenten für die AfD. Er leugnet Corona, den Klimawandel und bestreitet die Existenz der Bundesrepublik. Diese Haltungen werden von Experten als typische Verschwörungserzählungen eingestuft. Der Spiegel bezeichnete seine Aussagen 2024 auf Auf1.tv als bekannte antisemitisch aufgeladene Mythen über Schattenmänner.

Reaktionen des DFB und Zentralrats

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Josef Schuster findet es unverständlich, dass sich Berthold für eine Partei zur Verfügung stellt, die andere Menschen ausgrenzt. Bernd Neuendorf nahm die Kandidatur mit großem Erstaunen und Unglauben zur Kenntnis. Er betonte, dass viele Passagen im Programm der AfD mit den Ethikgrundsätzen und Statuten des DFB unvereinbar seien. Der Verband distanziere sich klar von solchen Haltungen und wolle keine Plattform für Verschwörungsideologen bieten. Eine enge Verbindung zwischen dem Verband und dem Ex-Nationalspieler werde nicht angenommen.

Geschichtliche Verbindungen und Distanz

Trotz der politischen Distanz gibt es historische Bezüge zu Adidas und dem DFB. Berthold nahm im Oktober 2025 am Treffen der Weltmeister von 1990 teil. Die Veranstaltung wurde von DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Adidas organisiert. Völler ist ein alter Bekannter von Berthold aus der Zeit bei der AS Rom und der Nationalmannschaft. Beide teilten früher Zimmer und Erfahrungen im Profisport. Völler hat sich bisher nicht zu den politischen Ambitionen geäußert.

Zukünftige Implikationen und Konsequenzen

Der Fall Berthold zeigt die Schwierigkeiten im Umgang mit prominenten Ex-Sportlern in der Politik. Der DFB muss sorgfältig abwägen zwischen historischer Verbundenheit und aktuellen ethischen Standards. Die Kampagne des Zentralrats und des Verbands soll sensibilisieren und handeln. Die hohen Zahlen der Vorfälle in Deutschland machen entschlossenes Handeln erforderlich. Alle Beteiligten betonen die Notwendigkeit einer klaren Sprache gegen Hass. Die Zukunft wird zeigen, wie solche Konflikte in der Sportwelt gelöst werden können.