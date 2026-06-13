DFB-Präsident Neuendorf verteidigt seine sportpolitische Zurückhaltung

Bernd Neuendorf spricht sich für Diplomatie in FIFA-Fragen aus und betont, dass er sich hinter den Kulissen für Lösungen einsetzt. Seine Strategie: Vertrauliche Gespräche statt öffentlicher Debatten.

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ), Bernd Neuendorf , hat sich gegen kritische Stimmen gewandt, die ihm vorwerfen, in sportpolitischen Fragen im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu passiv zu sein.

Bei einem Auftritt in New York betonte der 64-Jährige, man könne sich sicher sein, dass er sich diesen Themen annehme. Gleichzeitig erklärte er, dass solche Angelegenheiten mit Fingerspitzengefühl und Diplomatie behandelt werden müssten. Es sei nicht hilfreich, alles öffentlich zu diskutieren, was er wisse. Als Mitglied im FIFA-Council habe er in der Vergangenheit mehrfach die umstrittene Vergabe des FIFA-Friedenspreises an den damaligen US-Präsidenten Donald Trump verteidigt.

Diese Erfahrung zeige, dass es manchmal besser sei, in Ruhe und hinter den Kulissen mit den Entscheidungsträgern zu sprechen. Sollte Handlungsbedarf entstehen, gebe es vertrauenswürdige Ansprechpartner, an die man sich wenden könne. Neuendorf verwies darauf, dass europäische Vertreter innerhalb der FIFA bereits Erfolge mit dieser Strategie erzielt hätten. Solche Themen ließen sich am besten in geschütztem Rahmen besprechen.

Er hoffe, dass derartige Gespräche auch in der aktuellen Situation stattfinden. Gleichzeitig äußerte er Ungewissheit darüber, ob alle Fragen bereits abschließend geklärt seien. Falls doch, wäre das ein Vorgang, den er nicht nachvollziehen könne. Grundsätzlich könne man aber davon ausgehen, dass er sich um diese Angelegenheiten kümmere.

Im Zusammenhang mit der WM wurde auch darauf hingewiesen, dass bestimmte Personen aufgrund von Einreisebestimmungen nicht in die USA gelangen könnten. Das American Immigration Council hat entsprechende Hinweise gegeben. Das deutsche Nationalteam trifft im Juni in Toronto auf die Elfenbeinküste





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