DFB-Präsident Neuendorf visitiert Preußen Münster im entscheidenden Drittliga-Duell

Preußen Münster empfängt den punktgleichen MSV Duisburg. DFB-Chef Bernd Neuendorf ist Ehrengast, während die Adlerträger nach der Aachener Niederlage Punkte gegen den Abstieg sammeln müssen.

Preußen Münster tritt am Samstag um 16.30 Uhr im LVM-Preußenstadion gegen den MSV Duisburg an. Das Drittliga-Duell ist für die Adlerträger überlebenswichtig, da ein weiterer Rückstand die Mannschaft direkt in die Abstiegszone katapultieren könnte. Die Zebras aus Duisburg liegen punktgleich mit Tabellenführer Viktoria Köln auf dem zweiten Platz und haben jeweils 26 Zähler gesammelt. Ein Sieg wird für die Heimmannschaft benötigt, um die Qualifikation für die Aufstiegplayoffs oder zumindest den sicheren Klassenerhalt zu festigen.

Neuendorf als erster DFB-Präsident im Stadion erwartet

Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird am selben Tag zum ersten Mal in seiner Amtszeit ein Spiel von Preußen Münster live im Stadion verfolgen. Der 65-jährige, der aus Düren stammt, nimmt zunächst an einer Veranstaltung des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) teil. Im Anschluss reist er in das LVM-Preußenstadion, wo ihn ein besonderer Ehrengast erwartet. Dies ist eine Premiere, da Neuendorf seit seinem Amtsantritt im März 2022 noch nie persönlich bei einem Heimspiel der Preußen anwesend war.

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Die Bekanntschaft zwischen dem Chef des weltweit mitgliederstärksten Fußball-Verbands und Preußen Münster beschränkte sich bisher auf die Pokalauslosung im Dortmunder Fußballmuseum. Dort zog Neuendorf im Juni 2023 als Erstes Preußen und als Gegner den Rekordmeister Bayern München. Jetzt steht der direkte Stadionbesuch an, was von vielen Beobachtern als potenzieller Glücksbringer für die Heimmannschaft gewertet wird. Die Ränge am Hammer Weg werden ausverkauft sein, um die Unterstützung für das Team zu demonstrieren.

Defensive Fehler nach Aachener Pleite müssen minimiert werden

Trainer Thomas Wörle muss nach dem bitteren 1:2-Heimaus gegen Alemannia Aachen die Defensive seines Teams dringend korrigieren. Die Defensive zeigte sich gegen den Zweitliga-Absteiger tatenlos, als Mika Schröer in der 14. Minute und Joel Kiala in der 43. Minute unbehelligt durch die Abwehr marschierten. Diese leichten und billigen Gegentreffer haben den Punktgewinn in Aachen zunichtegemacht und zeigen auf, dass Prävention und Kompaktheit im eigenen Strafraum wieder Priorität genießen müssen.

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Trotz der Niederlage feierten Hoffnungsträger Marvin Schulz senior und Malik Batmaz ihr Comeback von langen Verletzungspausen. Batmaz sorgte in den wenigen Spielminuten für eine Vorlage an Montell Ndikom, der in der 90. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Ndikom, der genau ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss zurückkehrte, betonte nach dem Abpfiff die Enttäuschung über den Verlust, lobte aber das persönliche Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen.

Strategische Anforderungen im Duell mit MSV Duisburg

Preußen Münster darf sich im kommenden Spiel nicht auf potenzielle Glücksfälle verlassen. Die Fehlerquote muss im Vergleich zum Aachener Spiel deutlich sinken, da der MSV Duisburg als Drittliga-Zweiter eine taktisch disziplinierte Gegnermannschaft darstellt. Thomas Wörle verwies darauf, dass der Matchplan gegen Alemannia prinzipiell gut funktionierte, aber das Momentum nicht auf der eigenen Seite lag. Die enge Abstimmung und kompakte Abstandsstrukturen müssen gegen Duisburg konsequent eingehalten werden, um keine Räume für schnelle Umsteiger zu öffnen.

Das Spiel wird von Schiedsrichter Tom Bauer aus Ludwigshafen geleitet. Vorwurf gegen das Schiedsrichterduo richtete Trainer Wörle indirekt durch die Kritik an den Auslassern, wie sie sich etwa beim Handelfmeter von Petros Bagkalianis ereignete, der nicht gepfiffen wurde. Für Preußen Münster heißt es nun, diese Schwächen im Training zu beheben und im Wettkampf gegen den punktgleichen Konkurrenten aus Duisburg die volle Konzentration auf die Balleroberung und die eigene Strafraumverteidigung zu richten.