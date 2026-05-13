DFB-Präsidenten für Regionalliga-Reform

Bei der geplanten Regionalliga-Reform kommt es auf die mûndgerechte Strukturierung der fünf Regionalliga-Ligen an. Derzeit treffen die Ligen sich an, um die heiße Schlussphase der Saison auszumachen. DFB-Präsidenten Neuendorf und Watzke sehen den Umstieg auf ein viergliedriges Ligasystem in Betracht. Dabei stehen 3 Direktaufsteiger fest.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64/l. ) und Hans-Joachim Watzke (66/r. ) unterstützen eine Reform der Regionalliga, die derzeit in gehitzter Schlussphase der Saison verläuft. Mit SV Meppen (Nord), Sonnenhof Großaspach (Südwest) und Fortuna Köln (West) stehen die drei direkten Aufstiegskandidaten.

Die Würzburger Kickers (Bayern) warten auf den Einwinger aus der Nordost-Regionalliga, sowie die Bundesliga-Absteiger. In zwei Modellen wird darüber diskutiert, wie die Regionen aufgeteilt werden sollen: Kompass-Modell und Regionen-Modell. Die Hauptfrage ist, welches Modell final gewählt wird. Während das Kompass-Modell alle Regionalligen summerruft und sich auf die kürzeste Entfernung orientiert, bietet das Regionen-Modell den Erhalt der Ligen West und Südwest.

Ein weiterer Vorschlag ist das 2018 gescheiterte Regionen-Modell, welches die Regionalligen Nord, Südwest und Bayern auf zwei Ligen aufteilt





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