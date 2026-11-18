Die DFB-Elf sichert sich Topf 1 für die EM-Qualifikation 2028. Wir zeigen die Gruppenstruktur, die Auslosung in Belfast und mögliche Gegner.

Die deutsche Nationalmannschaft tritt in die entscheidende Phase der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 ein. Durch den klaren 5:0-Heimsieg gegen die Niederlande im Rahmen der Nations League sicherte sich die DFB-Elf den Gruppensieg und belegt damit einen der zwölf begehrten Plätze im Lostopf eins. Diese Position sorgt dafür, dass das Team von Trainer Jürgen Klopp den schwersten Nationalteams wie Spanien, England oder Frankreich aus dem Weg geht. Gleichzeitig entfällt die Gefahr eines direkten Wiedersehens mit den Niederlanden oder Griechenland während der Qualifikationsphase.

Topf-Einteilung und potenzielle Kontrahenten

Die Aufteilung der Mannschaften in die verschiedenen Lostöpfe basiert ausschließlich auf der aktuellen Performance in der Nations League. Deutschland zählt durch den Sieg über die Niederlande klar zu den stärksten Nationen im ersten Topf. Für die Gegneranalyse ist dies von entscheidender Bedeutung, da Teams aus diesem Topf in der Regel vermieden werden. Als die härtesten Kontrahenten im zweiten Lostopf gelten dabei die Nationalteams aus Österreich und der Schweiz. Beide Mannschaften haben in der Nations League starke Leistungen gezeigt und stellen eine massive Herausforderung für den DFB dar.

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Neben den europäischen Top-Teams müssen sich die DFB-Spieler auch auf Gegner aus dem dritten Topf einstellen. Dort wartet vor allem das polnische Team als unangenehme Aufgabe. Die Stärke des polnischen Aufgebots erfordert von der deutschen Mannschaft volle Konzentration und Präzision. Die Zusammensetzung der Gruppen wird durch die Auslosung in Belfast bestimmt, wobei die DFB-Elf als einer der favorisierten Aufsteiger gilt. Die Platzierung in Topf eins garantiert zudem, dass Deutschland nicht als Gruppenzweiter in die Playoff-Spiele rutschen muss, es sei denn, es gibt Sonderkonstellationen.

Zeitplan und Gruppenstruktur der Qualifikation

Der Startzeitpunkt der DFB-Elf in die eigentliche EM-Qualifikation hängt entscheidend vom weiteren Abschneiden in der Nations League ab. Frühestens im Juni beginnt der Kampf um die Endrunde, jedoch nur in dem Szenario, wenn das Team im März das K.-o.-Duell verliert. Schafft die Mannschaft von Jürgen Klopp hingegen den Einzug ins Final Four, verzögert sich der Beginn des eigentlichen Qualifikationskampfes bis in den September. Diese Verschiebung gibt den Trainern und der Mannschaft mehr Zeit für die strategische Vorbereitung auf die Gruppenspiele.

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Die Struktur der Qualifikationsgruppen wird sich auf insgesamt zwölf Gruppen verteilen, wobei sechs Gruppen aus vier Teams und sechs weitere aus fünf Teams bestehen. Die direkten Qualifikationsplätze sind dabei klar definiert: Die zwölf Gruppensieger sowie die acht besten Gruppenzweiten erreichen automatisch die EM 2028 in Großbritannien und Irland. Für die verbleibenden zwei bis vier Tickets, die noch zu vergeben sind, finden zusätzliche Playoff-Spiele statt. Die Anzahl der Playoff-Plätze hängt davon ab, wie viele der vier Gastgeberländer sich bereits direkt qualifizieren.

Platzhalter-Regel und Auslosungsdetails in Belfast

Bei der bevorstehenden Auslosung in Belfast wird die deutsche Nationalmannschaft eine Sonderstellung einnehmen. Da das genaue Abschenden in der Nations League noch nicht final feststeht, wird Deutschland zunächst als Platzhalter für zwei verschiedene Gruppenkonstellationen gelost. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass das Team unabhängig vom aktuellen Tabellenstand sofort in eine Gruppe eingeordnet wird, die seinen Leistungen entspricht. Die DFB-Führung hat die Logistik so organisiert, dass Verzögerungen durch das Nations-League-Finale vermieden werden.

Scheitert die DFB-Elf im Viertelfinale oder später, bleibt die Gruppenzuordnung vorerst flexibel. Kommt das Team jedoch über das Viertelfinale hinaus, ist die Platzierung in einer Vierergruppe feststehend. Dies ist eine wünschenswerte Option, da Vierergruppen in der Regel weniger intensive Spielpläne bedeuten. Sollte die Mannschaft in der Runde der letzten Acht ausscheiden, kann je nach Regelwerk entweder eine Vierer- oder eine Fünfergruppe als Zielgruppe zugelost werden. Die endgültige Entscheidung trifft die UEFA bei der Zeremonie in Belfast, wo alle Details bekannt gegeben werden.

Die Strategien der anderen europäischen Top-Teams werden sich ähnlich verhalten. Auch Spanien und Frankreich streben die Vermeidung schwerer Gruppen an und werden entsprechend agieren. Die DFB-Elf profitiert von ihrer aktuellen Form und der stabilen Positionierung in der Nationen-League-Wertung. Trainer Jürgen Klopp und sein Stab müssen nun die Spieler auf die beiden möglichen Szenarien vorbereiten. Ob im Juni oder im September, die Anforderungen an die deutsche Mannschaft bleiben hoch.

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Die EM 2028 wird in Großbritannien und Irland ausgetragen, was zusätzliche logistische und kulturelle Aspekte mit sich bringt. Für die Fans bedeutet die Qualifikation hohe Erwartungshaltungen nach den bisherigen Erfolgen. Die Spiele gegen die potentiellen Gegner aus den Topf 2 und 3 werden entscheidend für den Gruppensieg sein. Die DFB-Elf hat mit der Platzierung in Topf 1 die beste Ausgangslage für eine erfolgreiche Qualifikation geschaffen. Alles weitere hängt von der Leistung auf dem Platz und den Ergebnissen der übrigen europäischen Nationen ab.