Deutschland sichert sich als Gruppensieger den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Bundestrainer Jürgen Klopp sieht sich vor der Auslosung am 20. November spannenden Herausforderungen gegenüber.

Die Deutsche Nationalmannschaft hat sich als Sieger der Gruppe A2 der Nations League erfolgreich für das Viertelfinale qualifiziert. Diese sportliche Bestätigung markiert einen wichtigen Meilenstein im Aufbau des Teams unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp. Das Erreichen dieser Runde ist essenziell für die weitere Entwicklung der elfer, die nun mit dem ersten großen Turnier nach der Amtsübernahme von Klopp konfrontiert werden.

Dreiervergleich sichert Gruppensieg dank Tordifferenz

Die deutsche Elf belegte den ersten Platz in ihrer Gruppe, obwohl sie punktgleich mit den Niederlanden und Griechenland endete. Alle drei Teams sammelten jeweils elf Punkte in der Vorrunde. Da die Punkteanzahl identisch war, entschied ausschließlich der direkte Dreiervergleich über die Platzierungen. In diesem Vergleich wurden nur die Ergebnisse der Spiele unter den drei Nationen herangezogen, wobei die Partien gegen Serbien, den Tabellenletzten der Gruppe, ignoriert wurden.

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Im direkten Vergleich erzielten Deutschland, die Niederlande und Griechenland jeweils fünf Punkte aus den vier ausgetragenen Begegnungen. Ausschlaggebend war schließlich die Tordifferenz. Ein dramatischer 7:0-Sieg der Niederlande gegen Griechenland in der Gruppe A2 ermöglichte es den Niederländern, die Griechen aus dem laufenden Wettbewerb zu werfen. Deutschland zog jedoch aufgrund des hohen 5:0-Siegs im direkten Duell gegen die niederländische Auswahl noch an der Elftal vorbei. Diese präzise Tordifferenz verhalf den deutschen Spielern zum Gruppensieg und sicherte den freien Weg ins Viertelfinale.

Auslosung filtert Gegner für das Viertelfinale

Als Gruppensieger trifft das DFB-Team auf einen der Gruppenzweiten aus den drei übrigen Staffeln der Liga A. Diese Regelung bedeutet, dass Frankreich und England als Gruppensieger ihrer jeweiligen Gruppen automatisch ausgespart bleiben. Stattdessen kommen die Teams A1, A3 und A4 in Frage. Die Auslosung für dieses entscheidende Match findet am Freitag, den 20. November, um 12:00 Uhr mittags in der UEFA-Zentrale in Nyon statt.

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Mögliche Gegner für das Viertelfinale sind Belgien, Spanien oder Norwegen. Belgien schloss die Gruppe A1 als Zweitplatzierter ab. Aus der Gruppe A3 könnte Weltmeister Spanien erwartet werden, nachdem Spanien das entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen England verloren hatte. In der Gruppe A4 sicherte sich Norwegen in einem spannungsgeladenen Duell in Dänemark auf der Zielgeraden den zweiten Platz. Ein erneutes Duell mit den Niederlanden ist ausgeschlossen, da Teams, die bereits in der Gruppenphase aufeinandertrafen, nicht erneut gelost werden können.

Livestream und Termine für das Weiterkommen

Fans können die Auslosung der Viertelfinalpaarungen sowie die Relegationsspiele zwischen den Ligen A und B sowie B und C kostenlos über den Livestream auf UEFA-TV verfolgen. Eine klassische Free-TV-Übertragung der Veranstaltung ist nicht geplant. Die technischen Details der Übertragung gewährleisten, dass alle Interessierten die Entwicklungen im Fußballkontext live mitverfolgen können.

Die eigentlichen Viertelfinalspiele finden in der ersten Länderspielphase im kommenden März 2027 statt. Die Hinspiele sind zwischen dem 25. und 27. März 2027 angesetzt. Die Rückspiele folgen kurz darauf zwischen dem 28. und 30. März 2027. Diese zeitliche Planung gibt dem Trainerstab von Jürgen Klopp ausreichend Zeit für die strategische Vorbereitung auf die potenziellen Herausforderer.

Final Four im Juni 2027 steht fest

Die Sieger der Viertelfinalpartien ziehen in das Final Four ein, das für den Zeitraum zwischen dem 9. und 13. Juni 2027 vorgesehen ist. In dieser Endrundenspiele werden die beiden Halbfinals ausgetragen, gefolgt vom Spiel um den dritten Platz und dem Finale. Dieser Zeitplan definiert den weiteren Fahrplan für die Deutsche Nationalmannschaft bis hin zur Europameisterschaft 2028. Die Ergebnisse dieser Phase werden maßgeblich zur Verbesserung der Weltranglistenplatzierung beitragen, die die Mannschaft unter der neuen Leitung von Klopp wieder aufbauen möchte.