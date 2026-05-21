DFB reagiert auf Leaks mit eigener Kader-Bekanntgabe

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die offizielle Kader-Bekanntgabe für die WM 2026 durchgeführt. Die Spieler wurden von den Fans auf den sozialen Medien gefeiert, während Journalisten Kritik und Gegenwind erhielten.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) hat am Donnerstag das Heft des Handelns in die Hand genommen. Am Tag der offiziellen Kader-Bekanntgabe für die WM 2026 startete der Verband früh am Morgen mit der Verkündung von der Nationalmannschaft .

Die Spieler wurden von den Fans auf den sozialen Medien gefeiert, während Journalisten, die den Großteil des Kaders in den vergangenen Tagen bereits schrittweise geleakt hatten, Kritik und Gegenwind erhielten. Die offizielle Kader-Bekanntgabe des DFB war ein wichtiger Moment für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der Verband hatte sich entschieden, die Kader-Bekanntgabe vor der offiziellen Ankündigung durchzuführen, um den Hype um die Nationalmannschaft zu steigern.

Die Spieler wurden von den Fans auf den sozialen Medien gefeiert, während Journalisten, die den Großteil des Kaders in den vergangenen Tagen bereits schrittweise geleakt hatten, Kritik und Gegenwind erhielten. Die offizielle Kader-Bekanntgabe des DFB war ein wichtiger Moment für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Der Verband hatte sich entschieden, die Kader-Bekanntgabe vor der offiziellen Ankündigung durchzuführen, um den Hype um die Nationalmannschaft zu steigern.

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