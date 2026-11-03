DFB Regionalliga Reform: DFB verteidigt Kompassmodell mit FAQ gegen Kritik

Der DFB erklärt das neue Regionalliga-Modell mit vier Staffeln und KI-Einsatz. Ein FAQ-Papier adressiert Sorgen der Verbände zu Fahrten und Derby-Härtefällen.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Diskussion um die bevorstehende Umstrukturierung der Regionalliga mit einem detaillierten Frage-Antwort-Papier eskaliert und sich klar gegen die Skepsis in den Regional- und Landesverbände n positioniert. Der Dachverband stellt damit sicher, dass die geplante Reduzierung der Mannschaften von 90 auf 80 Teams sowie die Begrenzung auf vier Staffeln als feststehende Kompromisslösung gilt und nicht weiter diskutiert wird.

Zentrales Element dieser neuen Struktur ist das sogenannte Kompassmodell, das die Verteilung der Klubs auf die vier Himmelsrichtungen steuert. Diese Einteilung erfolgt jährlich basierend auf den kürzestmöglichen Fahrtstrecken, um die Logistik für die Teams zu optimieren. Durch diesen mechanistischen Ansatz soll sichergestellt werden, dass die Reisen für die Spieler und Fans im unteren Profibereich minimiert werden, was als Hauptargument für die Reform dient.

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KI-Einsatz und Kriterien der Staffeleinteilung

Eines der am stärksten kritisierten Elemente der Reform war die Vermutung, dass künstliche Intelligenz allein über die Zugehörigkeit der Vereine entscheide und dabei menschliche Faktoren ignoriere. Der DFB widerlegt dies in seinem offiziellen Statement und stellt klar, dass die Reisedistanz zwar ein zentrales, aber keineswegs das ausschließliche Kriterium für die Zusammensetzung der Staffeln darstellt. Die Verantwortung liegt weiterhin eindeutig beim DFB als zentralem Träger und nicht bei anonymen Algorithmen.

Der Verband betont, dass auch regionale Härtefälle, insbesondere lokale Derbys, bei der Verteilung der Mannschaften berücksichtigt werden müssen. Sollte es durch die reine Streckenrechnung dazu kommen, dass einer der vier Staffeln mehr als sieben Zweitmannschaften von Lizenzvereinen zugeordnet werden, sieht der DFB gesonderte Regelungsmechanismen vor, um diese Ungewohnheit auszugleichen. Somit wird die KI als Werkzeug, nicht als Entscheider positioniert.

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Struktur der Oberligen und Absteigerquoten

Neben der Neugliederung der vierten Liga bleibt die Struktur der fünftklassigen Oberligen unverändert, was für viele Landesverbände eine wichtige Erleichterung darstellt. Die bestehenden Aufstiegsregeln in die Regionalliga bleiben dabei bestehen, was Planungssicherheit für die Vereine in den unteren Ligen bedeutet. Dies verhindert einen vollständigen Umbau des gesamten unteren Profifußballs und konzentriert die Änderungen auf die Ebene der Regionalliga.

Eine weitere wichtige Konstante betrifft die Absteiger aus der 3. Liga. Unabhängig von der Region, aus der ein Drittligist abstieg, gibt es stets vier Absteiger pro Staffel in die fünfte Liga. Diese feste Quote sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kapazitäten und verhindert, dass einzelne Staffeln durch ein Übermaß an Absteigern überfordert werden. Der DFB betrachtet dies als Teil eines fairen Ligensystems, das bereits unter dem alten Modell funktionierte.

Optimierung und Nachhaltigkeitsaspekte

Die Reform zielt neben der sportlichen Balance auch auf optimierte Reisewege und einen nachhaltigeren Fußabdruck des Breitensports ab. Der DFB führt an, dass die Aufsteiger aus der Regionalliga durch die straffere Struktur besser auf die Anforderungen der 3. Liga vorbereitet werden. Gleichzeitig sinkt die Fallhöhe für Absteiger aus der 3. Liga, was die Attraktivität der unteren Profiligen steigern soll.

Der Verband spricht von einem lernenden System, das bei der Einführung eine umfangreiche Evaluierung vorsieht. Diese Maßnahme soll dazu dienen, mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Der DFB räumt zwar ein, dass Vereine in Grenzregionen der vier Staffeln in verschiedenen Spielzeiten unterschiedlichen Staffeln zugeordnet werden könnten, was die Planungssicherheit beeinträchtigt.

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Umgang mit Härtefällen und Vereinsstrukturen

Trotz dieser möglichen Verschiebungen garantiert der DFB, dass besondere Härtefälle ausgeschlossen oder abgemildert werden. Insbesondere Vereine in hessischen Regionen werden laut den vorliegenden Animationen des Verbands nicht komplett auseinandergerissen. Der DFB betont, dass es niemals im Programm war, etablierte regionale Strukturen willkürlich zu zerstören, sondern die logistischen Vorteile der Staffeleinteilung mit der bestehenden Vereinsrealität in Einklang zu bringen.

Auch das Szenario, dass aus mehreren Staffeln Teams in dieselbe Oberliga absteigen, wird als beherrschbar eingestuft. Der DFB verweist darauf, dass dies in Einzelfällen auftreten kann, aber bei der Einteilung der Regionalliga-Staffeln beachtet werden kann, um unzumutbare Härten zu vermeiden. Solche Herausforderungen seien im gesamten Ligensystem nicht neu und durch praktische Erfahrungen wie temporäre Aufstockungen der Fünftliga bereits lösbar.

Reaktion auf Kritik und zukünftige Schritte

Die umfangreiche Kritik aus den Reihen der Regionalverbände hat dazu geführt, dass das Kompassmodell weiter verfeinert wurde. Während sich die Verbände zunächst oft stritten, hat der DFB nachgebessert und verspricht, auch künftig daran zu arbeiten, dass die Regionalliga für Fans und Vereine zum Erfolgsprodukt wird. Das Motto lautet nun klar: Mehr Aufstiegs-Lust statt Aufstiegs-Frust.

Der Verband sieht sich in seiner Position bestätigt, dass die Reform notwendig ist, um das Ligasystem dynamisch und fair zu halten. Die vorgestellten FAQ dienen dazu, Transparenz zu schaffen und die Ängste vor einer zu starken Technisierung oder Vernachlässigung lokaler Besonderheiten zu zerstreuen. Der DFB bleibt überzeugt, dass die neuen Regeln den deutschen Amateuroberliga-Fußball langfristig stärken werden.