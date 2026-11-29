Harte Proteste in der Regionalliga und Bundesliga: Fans und Verbände prallen aufeinander. Der DFB-Bundestag am 18. Dezember entscheidet über die Zukunft der Ligastruktur und das Kompassmodell.

Am 18. Dezember findet der außerordentliche DFB-Bundestag statt, auf dem die anhaltende Krise um die Reform der Regionalliga endgültig entschieden werden soll. In den Wochen vor dieser Abstimmung haben die Fanszenen in Deutschland ihre Unmut deutlich kommuniziert und dabei klar Position bezogen. Die Stimmung ist angespannt, da verschiedene Verbände und deren Funktionäre unterschiedliche Interessen verfolgen, die weit von einer Einigung entfernt sind.

Proteste vor dem DFB-Bundestag in der Regionalliga Nordost

Der erste große Aufschrei der Fanszene ereignete sich am 18. Dezember im TV-Spiel der Regionalliga Nordost zwischen Lok Leipzig und Luckenwalde. Das gesamte Stadion demonstrierte nach drei Meisterschaften ohne Aufstieg in die 3. Liga. Direkt nach dem Anpfiff flogen Dutzende Tennisbälle von mehreren Tribünenabschnitten auf das Spielfeld. Auf der historischen Holztribüne wurden Transparente entrollt, die für die Kamera der MDR optimal positioniert waren und den Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) direkt angriffen.

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Die Aufschrift lautete: "Nordostdeutsche Fußball-Verräter". Der NOFV-Präsident Hermann Winkler (63) wurde persönlich beschimpft. Eine weitere Parole forderte: "Winkler, du Verräterschwein, deine Zeit ist abgelaufen!". Die Fans in Leipzig drückten damit die Forderung aus: "Der Westen steht zum Kompassmodell!". Auf weiteren Tribünen des Bruno-Plache-Stadions wurde betont, dass nur das ausgehandelte Kompassmodell akzeptabel ist. Ein Spruchband auf der Gegengeraden erklärte: "Wer den Kompass nicht ehrt, ist den Aufstieg nicht wert!". Die Zuschauer stimmten zudem abwechselnd Rufe wie "Scheiß NOFV" an.

Kontroverse um Hermann Winkler und das Kompassmodell

Hermann Winkler hatte am 31. März 2025 noch erklärt, dass der NOFV bereit für Kompromisse sei. Er sagte damals, man wolle über Länder- und Verbandsgrenzen hinausdenken. Dabei sei der Regionalverband Nordost zwar bestehen zu bleiben, aber es gebe Möglichkeiten, dass Mannschaften aus anderen Gebieten von uns oder auch von uns woanders spielen könnten. Doch obwohl im Sommer 2026 drei Viertel der Ostklubs mit dem Kompassmodell für eine solche Reformvariante gestimmt hatten, zog Winkler die Unterstützung Mitte November direkt nach seiner Wiederwahl zurück. Dieser Schritt erfolgte offenbar ohne Rücksprache mit den eigenen Vereinen.

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Die Fans im Osten sind darüber empört. Die Proteste konzentrierten sich bisher vor allem auf die fachliche Sache, doch die Stimmung kippt nun direkt gegen Hermann Winkler. Drohungen wurden laut. Bei Hansa Rostock hieß es letzte Woche bereits: "Bleibt der Kompass aus, ist gewiss, dass Hermann Winkler nicht mehr sicher ist." Die Hansa-Ultras präzisierten diese Andeutungen später in Bezug auf den Wohnort des NOFV-Präsidenten. Dort heißt es nun: "Der Osten stimmt fürs Kompassmodell, sonst wird's in Grimma kriminell."

Bundesliga-Fans und weitere Verbände zeigen Solidarität

Auch in der Bundesliga setzten die Fanszenen klare Signale. Neben Union Berlin zeigten insbesondere die Fanszenen vom Hamburger SV und vom FC Bayern München beim direkten Aufeinandertreffen ihre Forderungen. Die HSV-Fans forderten beim Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München: "Ungerechtigkeit beenden - Kompassmodell umsetzen!". In der Regionalliga Bayern gab es schwere Vorwürfe gegen den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) und dessen Vorsitzenden Christoph Kern.

Die Anhänger von 1860 München warfen dem BFV und Christoph Kern machtgesteuertes Verhalten vor. Dieses Verhalten sei das Kern des Problems. Die Fanlager von 1860 München und von Schweinfurt 05 stimmten zudem abwechselnd "Scheiß BFV"-Rufe an. Die Fans von 1860 München zeigten beim Heimspiel gegen Schweinfurt 05 klare Botschaften, wobei die Gästefans derselben Meinung waren. Im Norden heizt sich die Atmosphäre ebenfalls gegen den Verband vor. Dort richtet sich der Zorn gegen Ralph-Uwe Schaffert (75), der die Mehrheit seiner Klubs aus dem Vereinsreferendum im Sommer für die Kompasslösung ignoriert.

Machtkampf um Struktur der 3. Liga

Die drei Verbandsfunktionäre Hermann Winkler, Christoph Kern und Ralph-Uwe Schaffert wollen ihre Regionalligen nicht aufgeben und befinden sich deshalb in einem harten Machtkampf mit dem DFB. DFB-Präsident Bernd Neuendorf will mit dem Kompassmodell die Losung "Meister müssen aufsteigen" umsetzen. Das Trio um Winkler, Kern und Schaffert will dagegen die 3. Liga auf 22 Teams mit fünf Auf- und Absteigern aufstocken, was der DFB ablehnt. Diese fundamental unterschiedlichen Vorstellungen machen eine schnelle Lösung beim kommenden Bundestag unwahrscheinlich.