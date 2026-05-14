DFB-Schiedsrichter-Experte kritisiert Welz-Ansetzung: "Unverantwortlich auch Welz gegenüber."

Tobias Welz, ein Polizeibeamt aus Hessen und bekannt für seine umstrittenen Entscheidungen, leitet das Endspiel um die Champions-League-Qualifikation. Manuel Gräfe, ein Schiedsrichter-Experte, kritisiert die Ansetzung scharf.

Was hat sich der DFB nur dabei gedacht? Note 6 für diese Schiedsrichter - Ansetzung . Im so wichtigen Endspiel um die Champions-League-Qualifikation gastiert. Geleitet wird die Partie von Tobias Welz (48).

Eine Ansetzung, die gleich mehrere Fragen aufwirft. Und Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe (52) fassungslos macht. Auf X schrieb Gräfe Klartext: „Wenn man denkt, es kann doch nicht noch schlimmer werden, überraschen DFB-Schiedsrichter-Bereich und selbst mittlerweile UEFA einen immer wieder und umso mehr in letzter Zeit! Wie kann man nach der Vorgeschichte so auf Spielglück bei der Ansetzung setzen?

Unverantwortlich auch Welz gegenüber.

“Dabei machen gleich zwei Aspekte die Ansetzung so pikant: Im Pokal-Halbfinale vor drei Wochen pfiff Welz den VfB beim 2:1-Sieg gegen Freiburg zuletzt – und schenkte Stuttgart durch einen Witz-Pfiff den Final-Einzug. Den vermeintlichen Freiburger Führungstreffer in der Verlängerung pfiff Welz zurück – klar falsch. Nach Abpfiff kritisierten die Stuttgarter trotzdem den Unparteiischen. Wie Sturm-Star Deniz Undav (29), der zur Schiri-Schelte ausholte und unter anderem sagte: „Ich bin auch unzufrieden mit dem Schiri.

Ich mag den eh nicht. Wir hatten schon einmal ein Problem. Er hat uns schon einmal gepfiffen, da war das genau das Gleiche.

“ So deutliche Worte fallen selten. Außerdem pikant: Welz ist Hesse, kommt aus Wiesbaden. Ausgerechnet das für beide Mannschaften so entscheidende Spiel leitet also ein Schiedsrichter aus nächster Nähe zum Heimverein. Die Regelung, dass ein Schiedsrichter keine Spiele von Klubs aus dem eigenen Bundesland leiten darf, wurde 2020 im Zuge der Corona-Pandemie zwar aufgehoben und nicht wieder eingeführt. 2024 pfiff Welz bereits einmal die Eintracht (2:0 gegen Gladbach).

Jetzt darf der Polizist im letzten Schiri-Spiel seiner Karriere zum zweiten Mal in Frankfurt ran. Eine regeltechnisch saubere Ansetzung – die im Zusammenspiel mit Welz‘ VfB-Historie aber mehr als ungewöhnlich erscheint. Welz hat so im letzten Spiel seiner Karriere gefühlt schon vor Anpfiff verloren. Der DFB wollte sich auf BILD-Anfrage nicht zur Ansetzung äußern





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