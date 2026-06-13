DFB-Schiedsrichter Ittrich kritisiert WM-Regeländerungen als unwirksam

Der frühere DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich äußert sich kritisch zu den zur WM eingeführten Regeländerungen. Am Beispiel einer umstrittenen Szene zwischen Paraguay und den USA zeigt er schwere Prozessfehler beim Einsatz des Videoassistenten auf und bezweifelt die praktische Umsetzung der neuen Vorgaben.

Der frühere DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich hält die zur WM eingeführten Regeländerungen mit Blick auf einen Kernaspekt für wirkungslos. Im Fokus seiner Kritik steht der Videoassistent ( VAR ) und dessen Handhabung, insbesondere bei der Überprüfung von ' Mistaken Identity ' - also der Fälle, in denen ursprünglich ein falscher Spieler oder ein falsches Team beanstandet wurde.

Ittrich, der als Experte für MagentaTV tätig ist, bezieht sich dabei auf eine konkrete Szene aus dem Spiel zwischen Paraguay und den USA, bei der der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie nach einem Freistoßpfiff durch den VAR korrigiert wurde. In der Sendung 'Breakfast Club' erklärte Ittrich: 'Ich bin mir nicht sicher. Bei einer Spielerverwechselung darf sich der VAR einschalten. Eine Regeländerung am 28.

Februar hat besagt, 'Mistaken Identity' heißt nicht nur der Spieler, sondern auch das Team. Jetzt ist die Frage: Bezieht sich die Änderung auf die Person oder auch auf die Aktion? Für mich liegt hier ein absoluter Prozessfehler vor.

' Der 47-Jährige präzisiert sein Anliegen: 'Eine Überprüfung findet immer vor der Spielfortsetzung statt. Hier hat der Video-Assistent erkannt: Es lag kein Foulspiel, sondern eine Schwalbe vor. Jetzt muss man wirklich abwarten, ob die FIFA sagt: Diese Erweiterung - 'Mistaken Identity' aufs Team - bezieht sich auch auf die Aktion. Das bezweifle ich.

' Ittrichs Hauptkritikpunkt ist der Ablauf des VAR-Eingriffs in dieser Situation. Obwohl der Videoschiedsrichter bereits nach der Ausführung des Freistoßes mitteilte, dass zuvor kein Foul, sondern eine Schwalbe vorlag, nahm Makkelie den Freistoß nach der Spielfortsetzung zurück, zeigte Paraguays Stürmer Miguel Ángel Almíron die Gelbe Karte für die Schwalbe und sprach den USA den Freistoß zu. Ittrich bemängelt: 'Normalerweise kannst du nach einer Spielfortsetzung beim VAR-Protokoll gar nicht mehr angreifen. Der Prozess war komplett schlecht.

Die Überprüfung muss vor der Spielfortsetzung stattfinden.

' Dieser Ablauf widerspreche den klaren Vorgaben, die eine Überprüfung nur vor der Wiederaufnahme des Spiels erlauben. Die von der FIFA zur Weltmeisterschaft eingeführten Regeländerungen sollten unter anderem durch harte Strafen gegen Unsportlichkeit, erweiterte Kompetenzen für den Videobeweis und vor allem durch klare Zeitvorgaben zur Vermeidung von Spielverzögerungen wirken. So wurde ein Countdown vor Standardsituationen eingeführt, und auch bei Spielerwechseln gilt nun ein Zeitlimit. Ittrich bezweifelt jedoch, dass diese Maßnahmen den gewünschten Effekt haben werden.

'Wir wollen Richtung 60, 63 gehen - also in der [Halbzeit-]Pause 60, in der zweiten Halbzeit 63 Minuten effektive Spielzeit. Aber bis jetzt bringt das gar nichts', sagte der MagentaTV-Experte. Die neue Regelung zur 'Mistaken Identity' sei zwar theoretisch sinnvoll, aber in der praktischen Anführung fehleranfällig und mehrdeutig. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Ittrichs Analyse aufzeigt, wie selbst nach einer Regelreform gravierende Missverständnisse und Fehlanwendungen im VAR-Prozess auftreten können.

Solche Vorfälle untergraben die Glaubwürdigkeit des Systems und das Vertrauen der Fans. Ohne eine eindeutige und konsistente Anwendung der Regeln bleiben die bemängelten Spielverzögerungen und Unsportlichkeiten ein ungelöstes Problem, so die Schlussfolgerung des erfahrenen Schiedsrichters





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patrick Ittrich WM Regeländerungen VAR Videoassistent Schwalbe FIFA Unsportlichkeit Spielverzögerung Mistaken Identity

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DFB-News: So geht es beim DFB-Team weiterDas WM-Auftaktspiel gegen Curaçao rückt näher: Das passiert nun bei der deutschen Mannschaft. Alle Nachrichten rund um das DFB-Team im Liveblog.

Read more »

DFB-News: Ventilator am Platz - DFB-Team gegen die HitzeDie Temperaturen in Winston-Salem verlangen besondere Maßnahmen. In Sachen Tormusik gibt es die nicht, da bleibt alles beim alten. Alle Nachrichten rund um das DFB-Team im Liveblog.

Read more »

Ittrich: Regeländerungen bringen 'gar nichts'Der frühere Bundesliga-Referee sieht keine Verbesserung der Nettospielzeit. Trotz neuer Vorgaben bleibe man deutlich unter dem Zielwert.

Read more »

Patrick Ittrich kritisiert WM-Regeländerungen: VAR-Prozesse und Nettospielzeit bleiben problematischDer frühere Schiedsrichter Patrick Ittrich äußert sich kritisch zu den neuen Regeln für die WM 2026. Trotz Zeitvorgaben und erweitertem VAR bleibe die Nettospielzeit niedrig und die Anwendung des Videobeweises fehleranfällig. Insbesondere ein Vorfall Paraguay gegen USA offenbare Prozessmängel.

Read more »