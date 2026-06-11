DFB schließt Zulassungsverfahren für kommende Saison ab, TSV Havelse in 3. Liga, St. Pauli U23 in Regionalliga

Der DFB hat das Zulassungsverfahren für die kommende Saison abgeschlossen. Der TSV Havelse, ein Dorf-Klub in der Nähe von Hannover, profitiert vom Zwangsabstieg von 1860 München und wird in die 3. Liga aufrücken. Gleichzeitig ist die zweite Mannschaft des FC St. Pauli in der Regionalliga Nord gerettet, nachdem Havelse aufgrund des Drittliga-Verbleibes nachträglich in die 3. Liga aufstieg.

Der DFB hat am Donnerstag das Zulassungsverfahren für die kommende Spielzeit abgeschlossen. Der Dorf-Klub aus der Nähe von Hannover profitiert vom Zwangsabstieg von 1860 München .

Die Löwen (Finanzlücke von 2,7 Mio. Euro) hatten die wirtschaftlichen Bedingungen nicht erfüllt. Den Platz der Münchner nimmt gemäß § 55a der DFB-Spielordnung Havelse als bestplatzierter sportlicher Absteiger ein. Die Niedersachsen haben alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt.

Durch den Drittliga-Verbleib von Havelse ist nachträglich auch die zweite Mannschaft des FC St. Pauli in der Regionalliga Nord gerettet





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