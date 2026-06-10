DFB setzt auf Hightech-Freistoßmauer in der WM-Vorbereitung

Die deutsche Nationalmannschaft trainiert mit einer hydraulischen Freistoßmauer, die individuell einstellbar ist und reale Spielsituationen simuliert. Das Werkzeug soll Standardsituationen optimieren und die Vorbereitung auf die WM verbessern.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich mit innovativer Technik auf die anstehende Weltmeisterschaft vor. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich in der WM-Vorbereitung gleich über fünf Neuzugänge freuen - allerdings nicht in Form neuer Spieler, sondern einer hydraulischen Freistoßmauer .

Dieses Hightech-Werkzeug, das in den Trainingseinheiten in Winston-Salem zum Einsatz kommt, verspricht eine deutlich realistischere Simulation von Freistoßsituationen als herkömmliche Methoden. Entwickelt wurde die Anlage von einem Unternehmen, das auch mit anderen Top-Vereinen zusammenarbeitet. Der DFB hat der Mauer das Design eines Nationalspielers mit Trikot und Hose verpasst, um eine möglichst authentische Optik zu gewährleisten.

Die Idee zum Einsatz dieser Technik kam durch Standard-Trainer Mads Buttgereit, der sich bei Linksverteidiger David Raum nach dessen Erfahrungen mit einem ähnlichen System bei RB Leipzig erkundigt hatte. Raum und der RB-Kapitän waren von der Effektivität des Trainingsgeräts überzeugt, und nun soll auch die Nationalmannschaft davon profitieren. Die Besonderheit der hydraulischen Mauer liegt in ihrer Individualisierbarkeit. Die fünf Kunststoffpuppen lassen sich unabhängig voneinander einstellen - sowohl in der Größe als auch in der Sprungfähigkeit.

Größen können im Bereich von 1,75 bis 1,95 Meter variiert werden, während die Sprunghöhe auf 15 oder 40 Zentimeter eingestellt werden kann. Damit können die DFB-Analysten das Defensivverhalten gegnerischer Mannschaften exakt simulieren. Sie analysieren, wer beim jeweiligen WM-Gegner üblicherweise in der Mauer steht und wie groß diese Spieler sind. Auf Basis dieser Daten wird die Mauer konfiguriert, um realistische Szenarien zu schaffen.

Die Schützen können so unter nahezu identischen Bedingungen trainieren, wie sie im Spiel auftreten. Dies erhöht die Präzision und die psychologische Vorbereitung erheblich. Nagelsmann betonte die Bedeutung von Standardsituationen im modernen Fußball und zeigte sich hocherfreut über die Anschaffung. Die Mauer ermöglicht es den Spielern, sich gezielt auf verschiedene Gegner einzustellen und die Effektivität von Freistößen zu maximieren.

Der Einsatz der hydraulischen Freistoßmauer ist ein weiterer Schritt des DFB in Richtung Digitalisierung und Datenanalyse. Schon seit einiger Zeit setzt die Nationalmannschaft auf modernste Technologien wie Videoanalyse und GPS-Tracking. Die Mauer ergänzt dieses Portfolio perfekt, da sie die theoretischen Daten in die praktische Umsetzung überführt. Die Spieler reagierten positiv auf die neue Trainingsmethode.

Toni Kroos, Thomas Müller und andere erfahrene Standardschützen testeten die Mauer und lobten die realistische Sprungbewegung, die sie zu Höchstleistungen antreibe. Auch die jüngeren Spieler profitieren von der Möglichkeit, gefahrlos gegen eine robuste, aber nachgiebige Mauer zu schießen. Verletzungen wie bei einer echten Mauer aus Mitspielern, die unkontrolliert in den Ball springen, werden vermieden. Zugleich bleibt der Druck, eine Lücke zu finden, erhalten.

Der DFB hofft, dass sich dieser Trainingsfortschritt in der WM in Siegen niederschlägt. Die Vorbereitung in den USA bietet dafür ideale Bedingungen: In Winston-Salem kann die Mannschaft ungestört an ihren Schwächen feilen, und die hydraulische Mauer ist dabei ein zentrales Element. Mit dieser Technologie stellt sich die deutsche Elf zukunftsorientiert auf - und zeigt, dass sie nicht nur spielerisch, sondern auch technisch an der Spitze mitmischen will





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