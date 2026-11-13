DFB-Sieg in Belgrad: Deutschland bezwingt Serbien mit 3:1

Jürgen Klopp besiegt Serbien mit 3:1. Deutschland bleibt Dritter in der Nations League und trifft am Montag im Berliner Olympiastadion auf die Niederlande um Xavi Hernández.

Das DFB-Team hat am Freitagabend in Belgrad einen deutlichen 3:1-Sieg über die Nationalmannschaft Serbien s erreicht. Unter der Leitung von Trainer Jürgen Klopp präsentierte sich die deutsche Elf in einem ständigen Regen dominierend und sicherte sich die wichtige Drei Punkte für die Gruppenphase der Nations League. Die Bedingungen auf dem wassergesättigten Rasen hätten zu einem taktischen Desaster führen können, doch die Mannschaft behielt die Kontrolle über das Spiel.

Dominanz trotz nasser Bedingungen in Belgrad

Trotz der widrigen Wetterlagen zeigte sich das DFB-Team von der besten Seite. Die Begegnung wurde durch Dauerregen und einen schlammigen Belgrader Rasen geprägt, was die technische Spielweise aller Beteiligten erschwerte. Dennoch setzte sich die deutsche Auswahl über weite Strecken klar durch und ließ dem Gastgeber kaum Chancen auf ein Torergebnis, das das Spielgeschehen entscheidend verändert hätte. Die Leistung war durch eine klare strukturelle Überlegenheit gekennzeichnet, die den Ausgang der Partie bereits frühzeitig entschied.

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Taktische Umsetzung nach Klopp-Matschplan

Trainer Jürgen Klopp setzte auf einen speziellen Spielplan, der speziell auf die schwierigen Platzverhältnisse zugeschnitten war. Dieser Ansatz ging voll auf, da die deutsche Elf den ersten Schritt machte und das Tempo diktierte. Durch das konsequente Umsetzen dieser Strategie gelang es dem Team, die Schwächen des Gegners auszunutzen und die eigenen Stärken in der ballnahen Aktion effektiv einzubringen, um die Führung auszubauen.

Kritische Situationen durch Rote Karten in Serbien

Die serbische Mannschaft sah sich nicht nur mit dem eigenen Leistungsproblem konfrontiert, sondern musste auch disziplinarische Einbußen hinnehmen. Zwei rote Karten schwächten die Defensive des Gastgebers nachhaltig und ermöglichten es Deutschland, den Vorsprung festzuziehen. Dieser Umstand trug maßgeblich zum souveränen Sieg bei, auch wenn die deutsche Elf das Spiel bereits ohne diese Vorfälle klar hätte dominieren können.

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Auswirkungen auf die Nations-League-Gruppenkonstellation

Mit dem Sieg bleibt Deutschland in der Gruppe A2 der Nations League auf dem dritten Platz. Das parallel stattfindende Spiel zwischen den Niederlanden und Griechenland endete mit einem deutlichen 7:0-Erfolg für Oranje. Durch diesen Ausgang liegt die niederländische Nationalmannschaft drei Punkte vor Deutschland und Griechenland. Da Deutschland im direkten Vergleich mit Griechenland schlechter dasteht, bleibt die deutsche Auswahl auf Platz drei der Tabelle stehen, was die Wichtigkeit des nächsten Spiels unterstreicht.

Das Viertelfinale-Duell gegen Xavís Niederlande in Berlin

Am kommenden Montag erwartet das DFB-Team im Berliner Olympiastadion ein schweres Spiel gegen den Gruppenfavoriten Niederlande. Trainer Xavi Hernández hat sein Team durch den 7:0-Sieg gegen Griechenland in bester Verfassung. Deutschland muss sich auf einen starken Gegner einstellen, um im Finale der Gruppenphase Platz eins und den Einzug ins Viertelfinale sicherzustellen. Ein Unentschieden mit Griechenland am letzten Spieltag könnte die Tabelle nochmals verdichten, doch der Fokus liegt nun voll auf der Bewältigung der niederländischen Offensive.