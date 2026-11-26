Laura Freigang ist bis Oktober 2027 gesperrt. Der DFB und Eintracht Frankfurt einigen sich auf außergerichtlichen Vergleich. Gehalt und Vertragslaufzeit stehen zur Debatte.

Die Fußballnationalspielerin Laura Freigang ist bis Oktober 2027 von der Spielgemeinschaft ausgeschlossen. Dieser Zeitraum umfasst sowohl den Wettkampfbetrieb als auch das Training. Der Grund für diese drastische Maßnahme sind Verstöße gegen die geltenden Anti-Doping -Richtlinien im Sport.

Rechtlicher Vergleich mit DFB und Wada

Am Donnerstag wurde ein außergerichtlicher Vergleich geschlossen. Dieser bindende Vertrag wurde zwischen der 28-jährigen Freigang, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) sowie der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) unterzeichnet. Durch diese Einigung entfällt das Risiko weiterer langwieriger Gerichtsverfahren für alle Beteiligten.

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Die rechtliche Lage für den Arbeitgeber Eintracht Frankfurt ist in dieser Situation eindeutig definiert. Da die Sperre auf einem Verschulden der Athletin beruht, kann sie ihre vereinbarten Arbeitsleistungen als Profi-Fußballerin nicht mehr erbringen. Folglich besteht für den Verein keine gesetzliche Pflicht zur weiteren Lohnfortzahlung.

Unklare Zukunft des Vereinskapitäns

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Eintracht Frankfurt plant dennoch nicht, die beliebte Mannschaftskapitänin einfach fallen zu lassen. In den vergangenen Monaten hat der Klub die Spielerin sowohl juristisch als auch mental stark unterstützt. Katharina Kiel, die Frauenfußball-Chefin von Eintracht Frankfurt, erklärte, man werde in aller Ruhe über die Zukunft der Zusammenarbeit sprechen.

Bisher gab es keinen Austausch über ein mögliches Prozedere während der Sperre. Freigang hatte zuletzt auf einen Freispruch gesetzt. Nun muss sie selbst initiativ werden und ihre Gedanken zu einer eventuellen Mitarbeit in anderen Bereichen darlegen. Der aktuelle Vertrag läuft erst bis zum Ende der laufenden Saison.

Alternative Tätigkeiten im Verein

Zwar darf Laura Freigang nichts mehr mit dem aktiven Fußball zu tun haben, doch eine Beschäftigung in anderen Abteilungen ist denkbar. Bereiche wie die Sponsoren-Betreuung, die Geschäftsstelle oder die Fanbetreuung kämen in Frage. Dafür müsste der bestehende Arbeitsvertrag jedoch grundlegend angepasst werden.

Eine Anpassung des Vertrags würde vermutlich auch eine Gehaltssenkung zur Folge haben. Als aktive Profifußballerin verdiente Laura Freigang geschätzt 150.000 Euro im Jahr. Auf einen Teil dieses Einkommens müsste sie bei einer alternativen Tätigkeit im Klub verzichtet werden. Die genauen Konditionen stehen noch nicht fest.

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Reaktion der Vereinsführung

Adi Hütter, der Trainer der Männermannschaft von Eintracht Frankfurt, zeigte sich betroffen. Er bedauerte die Situation sehr und betonte, dass es für Laura Freigang eine unangenehme und schwere Phase sei. Auch für den gesamten Klub sei dies keine einfache Entwicklung.

Bisher ist keine zeitnahe Vertragsverlängerung geplant. Dies liegt daran, dass sich die Lebens- und Zukunftsplanung während der Sperre massiv ändern könnte. Die Frankfurter Führung möchte abwarten, wie sich die Situation entwickelt, bevor sie langfristige Verpflichtungen eingehen.