Die Nationalspielerin Laura Freigang ist wegen Anti-Doping-Verstößen für 16 Monate gesperrt. Das Wettkampfverbot gilt bis Oktober 2027, das Training ist ab August 2027 wieder erlaubt.

Die deutsche Fußballnationalspielerin Laura Freigang steht im Zentrum einer schweren Disziplinarmaßnahme des Deutschen Fußball-Bundes. Die 28-jährige Stürmerin darf ab Donnerstag bis zum 8. Oktober 2027 keine offiziellen Spiele mehr bestreiten. Diese strikte Sperrung erstreckt sich auch auf den Trainingsbetrieb bei ihrem Bundesligisten Eintracht Frankfurt, wodurch die Athletin vorübergehend vollständig vom aktiven Sportgeschehen ausgeschlossen ist.

Rechtsgrundlage und zeitliche Einordnung der Sanktion

Die Grundlage für diese drastische Entscheidung bildet ein außergerichtlicher Vergleich, den Freigang mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), der nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) sowie der internationalen Anti-Doping-Agentur (Wada) geschlossen hat. Die Sanktion basiert auf der Tatsache, dass die Angreiferin innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten drei Dopingtests versäumt hat. Aufgrund dieser drei Versäumnisse verhängte der DFB eine Sperrfrist von insgesamt 16 Monaten.

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Wichtig für die aktuelle Situation ist, dass die Dauer der Sperre rückwirkend auf den Zeitpunkt angesetzt wurde, an dem die Nada ihre Verfahrensmeldung offiziell an den DFB übermittelt hat. Diese Rückdatierung ist entscheidend für die Berechnung der aktuellen Ausfallzeit und bestätigt den Beginn der Sperre mit dem genannten Donnerstag. Die Regelung stellt sicher, dass die Sanktion unabhängig vom Verfahrensende effektiv wirkt und die Integrität des Sports schützt.

Details zu Trainingsmodus und Annullierung von Ergebnissen

Auf ihrer offiziellen Webseite präzisiert der DFB die genauen Modalitäten der Wiederaufnahme des Sports. Freigang ist ab dem 8. Oktober 2027 wieder berechtigt, offizielle Wettkämpfe zu bestreiten. Allerdings ist ein früherer Einstieg in den Mannschaftssport möglich: Zwei Monate vor Ablauf der eigentlichen Sperrfrist, ab dem 8. August 2027, darf die Nationalspielerin wieder mit einer Mannschaft trainieren. Dies ermöglicht eine schrittweise Rückkehr in den aktiven Kader von Eintracht Frankfurt.

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Alle persönlichen Wettkampfergebnisse der Athletin, die seit dem 23. Februar 2026 erzielt wurden, werden mit allen daraus resultierenden Konsequenzen annulliert. Diese Maßnahme umfasst den Verlust von erzielten Medaillen, persönlichen Auszeichnungen, gezählten Punkten sowie erhaltenen Preisgeldern. Diese Annullierung betrifft ausschließlich die individuellen Statistiken und Ehrungen der Spielerin.

Im Gegensatz zu den persönlichen Ergebnissen der Athletin bleiben die Ergebnisse, die ihre jeweilige Mannschaft in den betreffenden Spielen erzielt hat, völlig unberührt. Die Punktzahl, die Tabellenplatzierung und die Titel der Mannschaft werden nicht rückgängig gemacht oder beeinflusst. Diese Unterscheidung ist ein Standardmerkmal in Anti-Doping-Verfahren, um kollektive Erfolge nicht durch individuelle Verstöße zu diskreditieren, während die persönliche Integrität der Spielerin gesäubert wird.

Position des DFB und humanitäre Einschätzung

Nia Künzer, die Direktorin des DFB, äußerte sich zur rechtlichen Situation und zur persönlichen Dimension des Falls. Sie betonte, dass der DFB zum Inhalt des verglichenen Abkommens keine weiteren detaillierten öffentlichen Statements abgeben wird. Diese Zurückhaltung dient dem Schutz der Vertraulichkeit des vereinbarten Vergleichs, der jedoch wie dargestellt die genannten Sanktionen festlegt.

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Künzer konzentrierte ihre Aussage auf die menschliche Komponente der Angelegenheit. Sie erklärte, dass es dem Deutschen Fußball-Bund und ihr persönlich unfassbar leid tue, was Freigang widerfahre. Die vergangenen Wochen wurden von der DFB-Spitze als extrem belastende Phase für die Sportlerin beschrieben, die unter dem Druck des Verfahrens und der öffentlichen Aufmerksamkeit gelitten hat.

Trotz der schweren Sanktion versicherte die DFB-Direktorin der anhaltenden Unterstützung. Der Verband schätzt Laura Freigang sowohl als talentierte Fußballspielerin als auch als menschliche Persönlichkeit zutiefst. Der DFB bekräftigt seinen Willen, mit der Athletin in einem konstruktiven Austausch zu bleiben. Diese Unterstützung wird, wie es in den vergangenen Wochen bereits geschah, im Rahmen der möglichen Möglichkeiten fortgeführt, um ihr den Wiedereinstieg und die Bewältigung der Krise bestmöglich zu erleichtern.