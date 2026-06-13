DFB-Spieler spüren den Hochsommer in North Carolina

Die DFB-Spieler haben in ihrer ersten Trainingswoche bereits zu spüren bekommen, wie sich der Hochsommer in North Carolina anfühlt. Der vorläufige Höhepunkt war am gestrigen Freitag erreicht, als bei der Einheit in Winston-Salem bei der DFB-Trainingsstätte von BILD rund 40 Grad in der Sonne herrschten.

Wie sich der Hochsommer in North Carolina anfühlt, haben die DFB-Spieler in der ersten Trainingswoche bereits zu spüren bekommen. Der vorläufige Höhepunkt war am gestrigen Freitag erreicht, als bei der Einheit in Winston-Salem bei der DFB-Trainingsstätte von BILD rund 40 Grad in der Sonne herrschten.

Anderthalb Stunden ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) seine Jungs schwitzen, bereitete sie taktisch auf den Start am Sonntag gegen Curaçao vor. Auch intern ist die Hitze ein großes Thema. Nach BILD-Informationen hielt Julian Nagelsmann im Teamquartier eine Ansprache an seine Spieler mit einer klaren Hitze-Ansage: In den freien Stunden sollen die Spieler möglichst nicht auf ihren klimatisierten Zimmern herumhängen, sondern sich draußen aufhalten. Um sich so schneller zu akklimatisieren, also an die Bedingungen zu gewöhnen.

Am freien Donnerstagvormittag waren einige Spieler auch deshalb zu einer Pool-Party im Teamhotel zusammengekommen. Vorkehrungen gab es am gestrigen Hitze-Freitag auch am Trainingsplatz: So standen zwei spezielle Ventilatoren mit kühlendem Wasserdampf bereit. Die Staffelei für die Taktiktafel von Nagelsmann war unter einem aufgebauten Pavillon platziert. Und am Rande des Trainingsplatzes standen für medizinische Notfälle extra zwei Sanitäter mit einer Transportliege bereit.

Foto: Christian Spreitz/BILD Vom Wetterdienst gab es zudem eine Hitzewarnung bis 20 Uhr Ortszeit: Es gab also Temperaturen bis zu 106 Grad Fahrenheit (41,1 Grad Celsius). Die DFB-Stars können im Training auf spezielle Kühlwesten von Partner Adidas zurückgreifen. Wie die Mitarbeiter am Trainingsplatz in Winston-Salem berichten, sind die hohen Temperaturen um die Jahreszeit in North Carolina völlig normal. Und das bis etwa Mitte September.

Und auch heute reist der Tross erstmal weiter. Nach dem Abschlusstraining in Winston-Salem geht`s am Nachmittag per Charterflieger nach Houston, wo es am Sonntag gegen Curaçao geht. Dort werden zur Anstoßzeit mittags über 30 Grad vorhergesagt. Aber: Das Spiel wird unter dem geschlossenen Hallendach des über 60.000 Fans fassenden NRG-Stadions stattfinden.

Ich bin froh, dass das Stadion geschlossen ist. Dann ist es nicht so heiß wie beim Training, freut sich Stürmer Deniz Undav (29). Und nicht nur er..





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