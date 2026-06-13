DFB-Spitze lobt Oliver Baumann: 'Eine glatte Eins mit Sternchen'

Die DFB-Spitze hat Oliver Baumann großes Lob für seinen Umgang mit der Herabstufung als Nationalkeeper gezollt. Geschäftsführer Andreas Rettig (63) würdigte den Torwart der TSG 1899 Hoffenheim ausdrücklich für seine Charakterstärke in dieser Situation. Manuel Neuer (40) ist fit und soll den Kasten hüten. Das Auftaktmatch der DFB-Elf findet am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao statt. Der DFB-Geschäftsführer mahnte außerdem zu Respekt vor dem ersten Gegner.

Die DFB -Spitze hat Oliver Baumann großes Lob für seinen Umgang mit der Herabstufung als Nationalkeeper gezollt. Geschäftsführer Andreas Rettig (63) würdigte den Torwart der TSG 1899 Hoffenheim ausdrücklich für seine Charakterstärke in dieser Situation.

'Wie er mit der ganzen Situation umgeht, das ist eine glatte Eins mit Sternchen', erklärte der Funktionär bei einem Besuch im 'German House of Soccer', einem DFB-Fantreff in New York. Rettig gestand sogar, dass er nicht wisse, ob er selbst in einer ähnlichen Situation so handeln könnte. Oliver Baumann war lange als die klare Nummer eins für die WM in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko gesetzt.

Doch dann kam die Wende: Bundestrainer Julian Nagelsmann holte Manuel Neuer zurück in das Nationalteam. Neuer hatte seinen Abschied aus dem Nationalteam eigentlich schon nach der Heim-EM 2024 verkündet. Für Baumann war dieser Entschluss eine riesige Enttäuschung, doch er bewies echte Charakterstärke. Manuel Neuer (40), der für den FC Bayern München spielt, ist fit und soll den Kasten hüten.

Das Auftaktmatch der DFB-Elf findet am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao statt. Neuer hatte wochenlang mit Wadenbeschwerden zu tun, ist aber mittlerweile wieder voll im Training. Bezüglich Neuer gibt sich Rettig optimistisch, aber vorsichtig.

'Wenn ich ihn durch den Strafraum, den Fünfer fliegen sehe, mache ich mir auch da keine Sorgen', so die Einschätzung des DFB-Geschäftsführers über den 40-Jährigen. Er schränkte jedoch direkt ein: 'Aber ich stecke in der Wade auch nicht drin, bin weder Arzt noch Hellseher. Abwarten.

' Der DFB-Geschäftsführer mahnte außerdem zu Respekt vor dem ersten Gegner. Man dürfe den klaren Underdog und WM-Debütanten Curaçao keinesfalls unterschätzen, betonte Rettig. Seine Begründung: 'Mal so eben hergespielt wird keine Mannschaft bei diesem Turnier.

' Zwar gehe auch er von einem Erfolg der deutschen Mannschaft aus, sagte Rettig. Dennoch warnt er vor überzogenen Erwartungen.

'Aber bitte jetzt nicht schon 5:0 oder andere Kantersiege prognostizieren', so die Mahnung des Funktionärs. 'Bitte die Latte nicht zu hoch hängen. Lassen wir uns erst mal gucken, dass wir erfolgreich ins Turnier starten. Was es dann auch immer sein wird.





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