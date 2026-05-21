Die Nominierungs-Kampagne ist ein innovatives Konzept, das den Zuschauern eine direkte und exklusive Möglichkeit bietet, die Nominierung der WM-Fahrer zu verfolgen. Durch die Kampagne können die Zuschauer und Fans nun selbst mitbestimmen, wer für Deutschland zur Weltmeisterschaft fährt.

Jetzt geht’s zur Sache! Heute um 13 Uhr verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA , Kanada und Mexiko . Doch vorher hat sich der DFB noch etwas ganz Besonderes überlegt: eine Nominierungs-Kampagne , mit der verraten wird, wer für uns zur WM fährt.

Heute Morgen startete die Kampagne unter dem Motto „Träume". Denn die Kampagne eröffnet kein Spieler – sondern DFB-Sportdirektor BILD begleitet die Nominierung der WM-Fahrer im Live-Ticker! Die Nominierungs-Kampagne ist ein innovatives Konzept, das den Zuschauern eine direkte und exklusive Möglichkeit bietet, die Nominierung der WM-Fahrer zu verfolgen. Normalerweise werden die Nominierungen durch die Trainer und die technische Abteilung bekannt gegeben, aber mit dieser Kampagne können die Zuschauer und Fans nun selbst mitbestimmen, wer für Deutschland zur Weltmeisterschaft fährt.

Natürlich fährt auch Mannschaftskapitän Joshua Kimmich (31) mit zur XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada. 108 Länderspiele hat Kimmich bislang absolviert, nun werden hoffentlich sehr viele bei der WM folgen. Am Ende eines kurzen Videos, das der DFB heute Morgen gepostet hat, ist ein Kinderfoto von DFB-Sportdirektor Rudi Völler zu sehen. Dazu der Slogan: „Rudi für Deutschland". Diesen Slogan werden wir heute noch häufiger lesen: Joshua für Deutschland.

Manuel für Deutschland. Und, und, und ... Die Nominierungs-Kampagne ist eine innovative und exklusive Möglichkeit, die Nominierung der WM-Fahrer zu verfolgen. Durch die Kampagne können die Zuschauer und Fans nun selbst mitbestimmen, wer für Deutschland zur Weltmeisterschaft fährt.

Es ist eine tolle Gelegenheit, die Nominierung der Spieler zu verfolgen und sich für ihre Lieblingsspieler einzusetzen. Die Nominierungs-Kampagne ist ein innovatives Konzept, das den Zuschauern eine direkte und exklusive Möglichkeit bietet, die Nominierung der WM-Fahrer zu verfolgen





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