DFB-Sportdirektor Rudi Völler warnt vor Ego-Trips und Disziplinlosigkeiten

Der ehemalige deutsche Fußballspieler und jetzige Sportdirektor des DFB, Rudi Völler, hat seine Erfahrungen aus der Weltmeisterschaft 1994 geteilt und betont die Bedeutung eines guten Teamgeists und der Disziplin. Der Bundestrainer Hansi Flick hat in Chicago ein Trainingslager abgehalten, bei dem die Spieler in verschiedenen Gruppen zusammenkamen und Freizeit hatten. Die Mannschaft hat auch gemeinsame Abendessen und Nachtclubbesuche genossen. Der Trainer lässt den Spielern viel Freiheit, um den Zusammenhalt zu fördern. Die Spieler haben sich in Chicago gut integriert und Freundschaften geschlossen. Der Kapitän Manuel Neuer ist ein Bindeglied zwischen allen Spielern und hat eine gute Chemie mit dem Ersatztorwart Oliver Baumann. Der Bayern-Block ist der größte im Team und besteht aus sechs WM-Spielern. Neue Spieler wie Nathaniel Brown werden schnell akzeptiert und können mit Bodenständigkeit punkten.

Der ehemalige deutsche Fußballspieler und jetzige Sport direktor des DFB , Rudi Völler , hat seine Erfahrungen aus der Weltmeisterschaft 1994 geteilt, bei der die deutsche Mannschaft als Titelverteidiger früh im Viertelfinale ausschied.

Er betont die Bedeutung eines guten Teamgeists und der Disziplin. Der Bundestrainer Hansi Flick hat in Chicago ein Trainingslager abgehalten, bei dem die Spieler in verschiedenen Gruppen zusammenkamen und Freizeit hatten. Die Mannschaft hat auch gemeinsame Abendessen und Nachtclubbesuche genossen. Der Trainer lässt den Spielern viel Freiheit, um den Zusammenhalt zu fördern.

Die Spieler haben sich in Chicago gut integriert und Freundschaften geschlossen. Der Kapitän Manuel Neuer ist ein Bindeglied zwischen allen Spielern und hat eine gute Chemie mit dem Ersatztorwart Oliver Baumann. Der Bayern-Block ist der größte im Team und besteht aus sechs WM-Spielern. Neue Spieler wie Nathaniel Brown werden schnell akzeptiert und können mit Bodenständigkeit punkten





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