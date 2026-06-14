DFB-Sportdirektor über die Vorbereitung der deutschen Fußballmannschaft auf die Weltmeisterschaft

Der DFB-Sportdirektor Franz Beckenbauer hat in einem Interview bei MagentaSport über die Vorbereitung der deutschen Fußballmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Houston/Texas gesprochen.

Der DFB - Sport direktor Franz Beckenbauer hat in einem Interview bei Magenta Sport über die Vorbereitung der deutschen Fußball mannschaft auf die Weltmeisterschaft in Houston/Texas gesprochen. Die Mannschaft muss sich auf eine frühe Anstoßzeit vorbereiten, da das Spiel um 12 Uhr Ortszeit losgeht.

Viele der Spieler sind nicht an so frühem Startzeiten gewöhnt und müssen sich daher an einen neuen Rhythmus anpassen. Der Speiseplan der Mannschaft muss auch angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Spieler genug Kraft haben, um 90 Minuten lang zu spielen. Der DFB-Sportdirektor betonte, dass sich die Mannschaft in den vergangenen Tagen gut darauf eingestellt habe und dass die Spieler wissen, was auf dem Spiel steht. Trotzdem ist die Anpassung an die frühe Anstoßzeit ein wichtiger Aspekt der Vorbereitung.

Die Stimmung vor dem WM-Auftakt ist bereits gut und die Mannschaft ist gut vorbereitet





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