Rudi Völler, Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), hat Zweifel an der Fitness von Manuel Neuer vor der Fußball-Weltmeisterschaft zerstreut. Der 40-jährige Torwart habe bereits mit der Mannschaft trainiert und gezeigt, dass seine Wade keine großen Probleme mehr mache. Völler betonte, dass Neuer ein Weltklasse-Torwart sei, der in seiner Karriere bereits alles erlebt habe und genug Erfahrung besitze, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Der 66-jährige Völler sprach auch über die Bedeutung von Jamal Musiala und Florian Wirtz für die Mannschaft.

Mit der Fußball -Weltmeisterschaft im Visier, hat der Sportdirektor des Deutschen Fußball -Bundes ( DFB ), Rudi Völler , Zweifel bezüglich der Fitness von Manuel Neuer zerstreut. Der 40-jährige Torwart habe bereits mit der Mannschaft trainiert und gezeigt, dass seine Wade keine großen Probleme mehr mache.

Obwohl er kein Testspiel mehr bestreiten werde, sei Neuer ein Weltklasse-Torwart, der in seiner Karriere bereits alles erlebt habe und genug Erfahrung besitze, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen, so Völler gegenüber der 'Bild'.

'Um Manuel müssen wir uns alle keine Sorgen machen', sagte er. Natürlich sei es wichtig, die gesamte Mannschaft in Betracht zu ziehen, aber die beiden Spieler seien für die Mannschaft enorm wertvoll und unheimlich wichtig. Ohne sie werde es bei der WM nicht gehen, und er traue beiden alles zu, so Völler.

Der Münchner Musiala (23) habe nach seiner schweren Verletzung den Anschluss jetzt geschafft und mehr Spielzeit bekommen, während Wirtz (23) in der Vorbereitung einen beeindruckenden Eindruck mache, unabhängig davon, dass es in Liverpool zu Beginn nicht ganz reibungslos gelaufen sei





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