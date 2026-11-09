Rudi Völlers Vertrag beim DFB endet 2028. Thomas Müller wird als potenzieller Nachfolger genannt. Details zum Arbeitspapier und zur Zukunft des Sportdirektors.

Der Vertrag von Rudi Völler als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) läuft offiziell bis zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien. Bisher ist nicht geklärt, wie es in der Führungsriege des Verbandes nach diesem Termin weitergeht. Als möglicher Nachfolger für das wichtige Amt wird laut Berichten eine Legende des FC Bayern München in Betracht gezogen.

Verlauf und Bedingungen des DFB-Arbeitspapiers

Die Laufzeit von Völlers Arbeitspapier ist explizit bis zur EM 2028 datiert. Das Unternehmen des 66-Jährigen bei der DFB-Nationalmannschaft hat dabei eine wechselvolle Historie, die weit in die Vergangenheit reicht. Völler war bereits als Spieler erfolgreich und bestritt 90 Länderspiele, in denen er 47 Tore erzielte. Mit der DFB-Elf wurde er im Jahr 1990 Weltmeister.

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Nach der als desaströs empfundenen Europameisterschaft 2000 übernahm er die Nationalmannschaft als Teamchef. Unter seiner Leitung zog die Auswahl 2002 ins WM-Finale ein. Nach der missglückten EM 2004 trat er zurück. Im Februar 2023 kehrte er als Sportchef zum DFB zurück. Im September 2023 sprang er nach der Entlassung des Bundestrainers kurzzeitig als Interimslösung ein.

Stakeholder-Positionen und Völlers Aussagen

In einem Podcast der Sendung "Kerners 11" sprach Völler offen über sein Erbe und die Zukunft am DHB. Er betonte, dass er das Amt des Sportdirektors niederlegen würde, wenn die Führung es als notwendig erachtet. Mögliche Nachfolger in der Geschäftsführung könnten Bernd Neuendorf, Aki Watzke oder Per Mertesacker sein, falls diese den Wunsch nach einer Ergänzung der Struktur hätten.

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Thomas Müller, der aktuelle Weltmeister von 2014, wird von Völler als potenzieller Kandidat für Nachfolgeposten genannt. Der 37-Jährige spielt aktuell für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Sein Vertrag bei dem kanadischen Verein läuft noch bis zum Sommer 2027. Völler ist davon überzeugt, dass Müller für die Position am DFB geeignet wäre.

Realitätscheck und Auswirkungen auf die Zukunft

Völler meinte, dass Müller es nur wollen müsste, um in seine Position oder eine andere zurückzukehren. Diese Aussage wurde im Kontext der laufenden Verhandlungen über die sportliche Zukunft des Verbandes getroffen. Ob Thomas Müller tatsächlich das Amt übernehmen wird, hängt von den Verhandlungen mit der DFB-Führung ab.

Was Rudi Völler von seiner Amtszeit als Sportdirektor mitbringen möchte, bleibt bisher Spekulation. Er selbst merkte an, dass man beim Rückblick oft lüge. Dennoch betonte er, dass er sein Bestes getan habe. Diese Aussagen deuten auf eine transparente Kommunikation hin, die für die kommende Zeit der Übergabe von Bedeutung sein könnte. Die EM 2028 markiert somit den wichtigsten Meilenstein in diesem Prozess.