DFB-Stammbesetzung vor Serbien: Klopp setzt auf Erfahrung und Konstanz

Jürgen Klopp stellt die Aufstellung für das Nations-League-Spiel in Serbien vor. Der DFB-Coach vertraut auf Marc-Andre ter Stegen im Tor und etablierte Stammspieler.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp bereitet sich auf das fünfte Pflichtspiel seiner Amtszeit vor. Am 13. November steht in Belgrad das entscheidende Hinspiel in der Nations League an, auf das am 16. November in Berlin das Rückspiel folgt. Nach einer intensiven Phase mit insgesamt vier absolvierten Partien hat sich das Team nun auf eine stabile Grundstruktur für die letzten beiden Gruppenspiele festgelegt.

Klopps Strategie und Spielerstatistik

Jürgen Klopp hat nach zwei Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage eine erkenntnisreiche XXL-Länderspielpause hinter sich. Die vorliegende Kaderzusammenstellung mit insgesamt 44 Spielern soll die beste Grundlage für den Erfolg in Serbien und das folgende Heimspiel bieten. Der Fokus liegt dabei auf der Konsolidierung der taktischen Ausrichtung, nachdem bereits erste Erkenntnisse aus den bisherigen Begegnungen gewonnen wurden. Die Auswahl trifft nun auf eine Situation, in der die Erfahrung und die Führung im Kader entscheidend sein werden.

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Ter Stegen bleibt Torwart Nr. 1

Am Freitagabend wird Marc-Andre ter Stegen erneut zwischen den Pfosten stehen. Der 34-Jährige, der für Ajax Amsterdam aktiv ist, sieht in seiner Ernennung zur Nummer eins jedoch keine unbare Stammplatzgarantie bis zur Europameisterschaft 2028. Jürgen Klopp hatte den Torwart vor den abschließenden Partien der DFB-Elf in der Nations League als aktuellen Stammtorwart bestätigt. Begründet wurde diese Entscheidung durch die größere Erfahrung von ter Stegen im Vergleich zu den anderen Kandidaten im Tor. In den vergangenen vier Länderspielen unter der Leitung von Klopp stand der Torhüter nur in einem einzigen Spiel von Beginn an, nämlich im Duell gegen die Niederlande.

Fest im Sturm und Mittelabwehr

Im Offensivspiel ist Kai Haveward vom FC Arsenal die klare Nummer eins. Der Angreifer reiste mit dem Rückenwind eines Premier-League-Tabellenführers zur Nationalmannschaft, nachdem er Anfang November das 1:0-Siegtor gegen den FC Liverpool erzielt hatte. In der Defensive werden Nico Schlotterbeck vom Borussia Dortmund und Jonathan Tah als etatmäßige Stammkräfte der Abwehrreihe auf dem Feld stehen. Beide Spieler sollen das Zentrum ordnen und für Stabilität sorgen. Für den rechten Außenbahn gibt es ebenfalls keine Änderung im Vergleich zum letzten Spiel, da der dort eingesetzte Spieler im Debüt-Lehrgang mit dem DFB überzeugt hatte.

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Änderung auf der linken Seite

Eine gezielte Veränderung wird es auf der linken Außenbahn geben. Der dortige Einsatzplatz geht nicht an den Spieler, der im Spiel gegen Griechenland von Beginn an zum Einsatz kam. Stattdessen rückt ein anderer Akteur nach, der in den letzten Wochen konstante Leistungen zeigte und die taktischen Vorgaben des Trainers erfüllt. Diese Anpassung unterstreicht den Willen von Jürgen Klopp, das Team zu optimieren und Schwachstellen aus der Vergangenheit zu beheben, bevor die entscheidenden Spiele der Gruppenphase stattfinden.

Aussichten auf die kommenden Spiele

Zwei Spieler, die in der Vergangenheit noch kein Länderspiel bestritten haben, könnten bei den Partien in Belgrad und Berlin ihr Debüt geben. Das bietet die Möglichkeit, neues Talent einzubinden und gleichzeitig die Konkurrenz im Kader zu schärfen. Die Spiele am 13. November und drei Tage später in der Hauptstadt sind von hoher Bedeutung für die Qualifikation und die Moral der Mannschaft. Mit der gewählten Aufstellung versucht der DFB-Coach, die positiven Entwicklungen der letzten Wochen fortzuschreiben und sich für die Zukunft der Nationalmannschaft zu positionieren.