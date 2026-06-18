DFB-Stars beten mit Gegnern: Ein Zeichen für Werte jenseits des Platzes

Die deutschen Fußballnationalspieler Felix Nmecha und Jonathan Tah haben nach einem Länderspiel erneut mit gegnerischen Spielern gebetet. Diese Geste, die sie bereits nach dem USA-Spiel zeigten, soll Werte wie Liebe, Frieden und Dankbarkeit vermitteln und unterstreichen ihre christliche Haltung.

Die deutschen Nationalspieler Felix Nmecha und Jonathan Tah haben nach dem jüngsten Länderspiel erneut ein gemeinsames Gebet mit Gegnern initiiert. Diese Geste, die sie bereits nach dem Testspiel gegen die USA praktizierten, unterstreicht ihre christliche Überzeugung und den Wunsch, Werte wie Liebe, Nächstenliebe und Frieden zu vermitteln.

Tah beschreibt die Aktion als schönes Zeichen, das über den Fußball hinausgeht. Nmecha, der als überzeugter Christ bekannt ist und schon mit einer Bibel aus demBus stieg, betont, dass nach dem Spiel alle als Christen und Brüder zusammenkämen, um dankbar zu sein und Jesus zu verherrlichen. Beide Spieler planen, diese Praxis fortzusetzen





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