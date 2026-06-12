DFB-Stars genießen Pool-Party im Trainingslager

Die deutsche Nationalmannschaft nutzte einen Regenerationstag für eine ausgelassene Pool-Session im Trainingslager in den USA. Florian Wirtz und Jonathan Tah sorgten mit artistischen Sprüngen für Unterhaltung, während Antonio Rüdiger entspannte. Sportdirektor Rudi Völler lobte die Bedingungen im Camp.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft genießt derzeit ihr Trainingslager im Graylyn Estate in den USA. Nach intensiven Trainingseinheiten stand am Donnerstag nur ein Regenerationsprogramm auf dem Plan - und das wurde von den Stars spektakulär genutzt.

Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius suchten die Spieler Abkühlung im weitläufigen Pool des Anwesens. Die Bilder, die der DFB veröffentlichte, zeigen eine ausgelassene Stimmung: Florian Wirtz zeigte auf dem Einmeter-Sprungbrett artistische Einlagen, katapultierte sich in die Höhe und vollführte einen Salto ins Wasser. Jonathan Tah imitierte einen Flugkopfball über der Wasseroberfläche, während Aleksandar Pavlović ebenfalls vom Brett sprang. Im Wasser köpften sich Nico Schlotterbeck und Kai Havertz die Bälle zu.

Antonio Rüdiger entspannte derweil mit einem Drink auf der Liege, Jamal Musiala sonnte sich in Seitenlage und Felix Nmecha tippte gelassen auf seinem Handy herum. Die lockere Atmosphäre wurde durch einen Video-Rundgang von Niklas Stark ergänzt, der den Fans Einblicke ins Quartier gab. Am Schwimmbecken kommentierte er: Brudaa, hier mache ich safe mal eine Arschbombe, wenn das Wetter mitspielt. Am Nachmittag verfolgte die Mannschaft gemeinsam das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika, das 2:0 endete.

Dies war über eine große Leinwand auch am Pool möglich. Zudem stehen den Spielern eine Sauna und Eistonnen direkt im Camp zur Verfügung. Sportdirektor Rudi Völler äußerte sich zufrieden über die Unterkunft: Ich habe schon vor einigen Monaten gesagt, das ist jetzt kein Luxusresort, aber es ist total angenehm. Wir sind unter uns.

Wir haben für die Spieler einiges gemacht, dass sie sich auch zwischen den Trainingszeiten beschäftigen können. Also es wird, egal wie weit es geht, niemals eine Entschuldigung sein, dass vielleicht das Trainingsgelände oder das Trainingszentrum nicht gut genug waren. Völler zog einen Vergleich zu seiner eigenen Spielerzeit: Wir hatten damals kein Internet. Wir hatten keine Handys.

Es gab auch kein deutsches Fernsehprogramm. Das war früher komplizierter, glauben Sie mir. Also Lagerkoller, wie wir es früher mal kennen, das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Die moderne technische Ausstattung und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten tragen dazu bei, dass die Mannschaft entspannt und fokussiert bleiben kann.

Nach dem erholsamen Pool-Tag steht für die DFB-Elf am Freitag die nächste Trainingseinheit auf dem Programm. Das Abschlusstraining am Samstag wird ebenfalls absolviert, bevor es dann zu den ersten Spielen geht. Die positive Stimmung im Team und die optimalen Bedingungen im Camp lassen auf eine erfolgreiche Vorbereitung hoffen. Die Spieler nutzen die freie Zeit nicht nur zur Erholung, sondern auch zur Stärkung des Teamgeists.

Ob beim gemeinsamen Spieleschauen oder den Wasserspielen - die Kameradschaft scheint hervorragend zu sein. Besonders die jungen Talente wie Florian Wirtz und Jamal Musiala integrieren sich gut in die Mannschaft. Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich die lockere Atmosphäre auch in sportlichen Erfolgen niederschlägt. Fest steht: Das deutsche Team ist bereit für die Herausforderungen des Turniers





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