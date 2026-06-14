DFB-Startelf ohne Überraschungen: Neuer kehrt zurück, Musiala, Wirtz und Sané separat trainiert

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt die Startelf für das Auftaktspiel der WM gegen Curaçao bekannt. Manuel Neuer kehrt nach seinem Karriereende 2024 ins Tor zurück. Im Abschlusstraining wurden die Offensivstars Musiala, Wirtz und Sané separat gefordert. Nagelsmann fordert viele Torschüsse aus allen Positionen.

Die deutsche Nationalmannschaft startet unter Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Mission WM-Titel. Für das Auftaktspiel gegen Curaçao schickt er eine Mannschaft ohne große Überraschungen ins Rennen.

Die Startformation: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Nmecha - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz. Damit steht das Comeback von Manuel Neuer nach seinem Karriereende 2024 endgültig fest. Der Weltmeister-Keeper von 2014 hatte nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien im Juli 2024 seine Länderspielkarriere beendet. In den vorherigen Spielen stand noch Oliver Baumann im Tor, weil Nagelsmann bei Neuer kein Risiko eingehen wollte.

Der Trainer erklärte: Er wird nach der Ankunft in Winston-Salem ins Mannschaftstraining einsteigen und dann gegen Curaçao spielen. Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness. In seinem Alter muss er sich nicht neu einfinden, er kommt mit Drucksituationen zurecht. Interessant: Wie BILD erfuhr, ließ Nagelsmann im Abschlusstraining drei Stars über weite Strecken separat trainieren.

Die Offensiv-Dreierreihe Jamal Musiala, Florian Wirtz und Leroy Sané jagten abseits der restlichen Trainingsgruppe unermüdlich Bälle aufs Tor, dribbelten um aufgestellte Freistoßmännchen und studierten Kombinationen ein. Die taktische Vorgabe Nagelsmanns für das Spiel gegen Curaçao: Viel schießen, aus allen Positionen





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