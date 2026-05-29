DFB startet mit intensivem Trainingslager und Dopingkontrollen in Vorbereitung auf WM 2026

Der Deutsche Fußball-Bund bereitet die Nationalmannschaft intensiv auf die WM 2026 vor - von unvorhergesehenen NADA‑Kontrollen bis zum schrittweisen Wiedereinstieg von Manuel Neuer. Ziel ist es, die Gruppe E zu dominieren und die enttäuschenden Ergebnisse der letzten Turniere zu vergessen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in vollem Gange. Das Trainingslager in Herzogenaurach, das vom 11. Juni bis zum 19.

Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird, dient als zentrale Anlaufstelle für die Nationalmannschaft, die sich in der Gruppe E mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador messen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte in einem Gespräch, dass die Mannschaft nicht nur die erstklassige Qualität der Gegner, sondern vor allem die Aufgabe habe, die enttäuschenden Ergebnisse der beiden letzten Weltmeisterschaften, die bereits nach der Gruppenphase endeten, hinter sich zu lassen.

Deshalb sei ein hohes Maß an Motivation und Konzentration gefragt, das über bloße Worte hinausgehen muss. Während des Aufenthalts im Teamquartier erhielten vier Nationalspieler sowie sechs weitere Mannschaftskollegen unangemeldete Kontrollen der Nationalen Anti‑Doping‑Agentur (NADA). Urin- und Blutproben wurden vor Ort entnommen, um die Einhaltung der Dopingbestimmungen zu gewährleisten. Der DFB stellte klar, dass diese Kontrollen Routine seien und im Einklang mit internationalen Vorgaben stehen.

Gleichzeitig sorgte die Rückkehr des 40‑jährigen Torhüters Manuel Neuer für Aufsehen. Neuer, der sich zuletzt an seiner linken Wade verletzt hatte und deshalb im DFB‑Pokalfinale ausfiel, wird voraussichtlich erst nach einer weiteren Erholungsphase wieder einsatzbereit sein. Nagelsmann erklärte, dass die Mannschaft den Spieler nicht vorschnell belasten wolle und man deshalb im Training darauf setze, ihm ausreichend Ruhe zu geben, damit er für die entscheidenden Gruppenspiele voll einsatzfähig ist.

Im Vorfeld der WM fand eine Generalprobe im Soldier Field in Chicago statt, bei der Deutschland am 6. Juni gegen die Co‑Gastgeber USA antrat. Die Tickets für dieses Spiel waren bereits ausverkauft, was die hohe Erwartungshaltung der Fans unterstreicht. Neben dem Spiel gegen die USA stand noch ein Länderspiel gegen Finnland in Mainz an, das ebenfalls sellout war.

In Herzogenaurach wird das Training eng mit dem DFB‑Partner Adidas verbunden sein: Sieben Spieler von Bayern München und vier vom VfB Stuttgart trainieren dort, während der Offensivspieler Kai Havertz wegen eines Champions‑League‑Finales gegen Paris Saint‑Germain erst nach diesem Termin zum Nationalteam stoßen kann. Nagelsmann erklärte, dass er die Balance zwischen familiärem Ausgleich und kontinuierlichem Training genau abwäge, um die Spieler optimal zu konditionieren.

Er betonte, dass die Gruppe E kein leichter Gegner sei - Curacao gilt als krasser Außenseiter, während die Elfenbeinküste und Ecuador über erfahrene Spieler verfügen - und dass die deutsche Mannschaft ihr volles Potenzial ausschöpfen müsse, um den Titel zu verteidigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft mit einer klaren Zielsetzung in die WM 2026 startet: Sie wollen nicht nur die Gruppe E souverän durchlaufen, sondern durch konsequente Vorbereitung, disziplinierte Dopingkontrollen und den gezielten Einsatz von Schlüsselspielern wie Manuel Neuer ein starkes Signal setzen.

Der DFB glaubt fest daran, dass man mit diesem ganzheitlichen Ansatz nicht nur die Erwartungen der Fans erfüllen, sondern auch das Ansehen des deutschen Fußballs auf internationaler Bühne weiter festigen kann





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