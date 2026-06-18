DFB-Strategie für WM 2026: Neue Defensivformation, Musiala als Doppelspitze und Rüdiger als Abwehrchef

Bundestrainer Julian Nagelsmann präsentiert vor der WM 2026 tiefgreifende taktische Änderungen, setzt Musiala als zweite Sturmspitze ein und ernennt Antonio Rüdiger zum neuen Abwehrchef - ein ganzheitlicher Ansatz für Erfolg in Amerika.

Das deutsche Nationalteam hat mit einer realistischen Gruppenauslosung für die FIFA‑ Weltmeisterschaft 2026 begonnen und blickt nun mit vielen Erwartungen nach Amerika. Bundestrainer Julian Nagelsmann , der nicht nur taktisch, sondern auch personell neue Akzente setzen will, hat im Vorfeld ein intensives Trainingslager durchgeführt, bei dem mehrere Systemwechsel eingespielt wurden.

Im Fokus stand dabei die Defensive, wo das klassische 4‑2‑3‑1‑System kurzfristig in ein kompaktes 5‑4‑1‑Modell überführt wurde, um den schnellen Flügelspielern von Elfenbeinküste wie Yan Diomande und Bazoumana Toure wirksam entgegenzuwirken. Durch die zusätzliche Tiefe der Fünferkette sollen die wendigen Angreifer der Gegner besser eingedämmt werden, ohne die Ballzirkulation der deutschen Mannschaft zu behindern. Die Spieler haben in geheimen 11‑gegen‑11‑Einheiten mit veränderten Schwerpunktaufgaben geübt, wodurch sie nicht nur defensiv, sondern auch im Gegenpressing präziser werden.

Auf der offensiven Seite hat Nagelsmann Musiala als zweite Sturmspitze stärker in die Spielgestaltung eingebunden und ihm die Aufgabe übertragen, gemeinsam mit Kai Havertz das Angriffstempo zu erhöhen. Die Außenbahnen werden künftig von Jamal Musiala und Leroy Sane besetzt, während Jude Bellingham und Alexander Pavlovic das Mittelfeld breiter aufrollen lassen, um so mehr Räume für den Innenverteidiger Joshua Kimmich zu schaffen.

Kimmich, der in der vergangenen Saison einen bemerkenswerten Aufstieg zum Kapitän vollzogen hat, verteidigte öffentlich seinen Mitspieler Sane und betonte, dass dessen Beitrag weit über das Erzielen von Toren hinausgehe. Er hob hervor, dass Sane stets danach strebe, nach Ballverlust schnell wieder in die Defensive zurückzukehren und so die Stabilität des Teams zu sichern. Neben den taktischen Anpassungen spielte die mentale Vorbereitung eine zentrale Rolle.

Nagelsmann betonte, dass Schlaf, Ernährung und Regeneration ebenso wichtig seien wie das reine Technik‑ und Taktiktraining. In einem exklusiven Interview erklärte er, dass er im Austausch mit ehemaligen Nationaltrainern stehe, um ohne Hintergedanken die bestmöglichen Entscheidungen für das Team zu treffen. Der ehemalige Torwarttrainer erklärte zudem, dass die Körpersprache und das Auftreten auf dem Platz den Zusammenhalt stärken sollen - ein Ansatz, den er als "Essenz der Defensive" bezeichnet.

Weiterhin wurde die Rolle des neuen Abwehrchefs Antonio Rüdiger hervorgehoben, dessen Erfahrung aus den letzten Jahren bei Bayern München und sein respektierter Führungsstil das Rückgrat der deutschen Abwehr bilden sollen. Rüdiger wurde von Nagelsmann als neuer Chef der Innenverteidigung gelobt und betonte die lange, harmonische Zusammenarbeit seit 2016, die von Respekt, Humor und gelegentlichen Tanzpausen geprägt sei. Die Mannschaft startete mit einem eindrucksvollen 7:1‑Sieg gegen Curaçao in die WM, wobei die meisten Stammspieler überzeugten.

Nur Leroy Sane zeigte erneut eine schwächere Performance, weshalb das Trainerteam zusätzliche Trainingssequenzen zur Verbesserung seiner Form eingeplant hat. Trotz der Kritik von außen verteidigte Kapitän Kimmich seinen Mitspieler nachdrücklich und lobte dessen Einsatzbereitschaft. Gleichzeitig äußerte Nagelsmann seine Zuversicht, dass die Deutsche Elf in den kommenden Spielen den Ballbesitz dominieren und durch präzise Positionsspiele die gegnerischen Angriffe neutralisieren wird.

Er räumte ein, dass Fehler unvermeidlich seien, betonte aber, dass eine gut positionierte Verteidigung es ermögliche, den Ball zu erobern und sofort in die Offensive umzuschalten. Abschließend wurde betont, dass die Kombination aus taktischer Flexibilität, mentaler Stärke und individueller Verantwortung die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches WM‑Abenteuer sei





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