DFB-Talent Mohya im Fokus: DFB, Marokko und die Fifa-Regelung

Das DFB-Auswahlteam stellt den 17-jährigen Mohya vor. Marokko nutzt Fifa-Regeln zur Gewinnung, während Sportdirektor Rudi Völler die aktuelle Lücke kritisiert.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) hat den 17-jährigen Nachwuchsstürmer Mohya für die bevorstehenden Länderspiele nominiert. Diese Entscheidung traf Bundestrainer Jürgen Klopp (59) nicht ausschließlich aufgrund der derzeitigen sportlichen Leistungen des Talents, sondern als langfristige Strategie, um den Spieler fest an die deutsche Auswahl zu binden. Hintergrund dieser Maßnahme ist die doppelte Staatsangehörigkeit von Mohya, der neben Deutschland auch für Marokko, das Heimatland seiner Eltern, spielberechtigt ist.

Regelwerk der Fifa als Schlüsselfaktor

Die aktuelle Möglichkeit für ein Wechseln der Nationalmannschaft wird durch die Statuten der Fifa unter Artikel 10, Absatz 2, streng geregelt. Für den Fall von Mohya bedeutet dies, dass er sich noch für Marokko entscheiden kann, solange er im Alter unter 21 Jahren maximal drei A-Länderspiele für die deutsche Nationalelf absolviert hat. Erst mit dem vierten Einsatz oder einem Spiel nach seinem 21. Geburtstag wäre er für Deutschland festgespielt und für andere Verbände unwiderruflich gebunden.

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Marokko setzt auf langfristige Verpflichtung

Der marokkanische Fußballverband kämpft seit Monaten aktiv um die Verpflichtung des Talents und lockt mit einer sofortigen Berufung in die A-Nationalmannschaft. Das Ziel von Marokko ist es, Mohya zu einem zentralen Aushängeschild für die Weltmeisterschaft 2030 aufzubauen. Dieses Turnier wird gemeinsam mit Spanien, Portugal, Argentinien, Paraguay und Uruguay ausgetragen, wobei Marokko als einer der Co-Gastgeber fungiert. Trotz dieser intensiven Bemühungen zeigen die Gespräche zwischen Jürgen Klopp, Mohya und dessen Familie erste Früchte, da der Bundestrainer Wert auf emotionale Bindung legt.

Kritik von Rudi Völler am Nationenhopping

Sportdirektor Rudi Völler (66) äußerte sich kürzlich gegenüber der Funke-Mediengruppe kritisch zu den aktuellen Fifa-Regelungen. Er bezeichnete das sogenannte Nationenhopping als schädlich für den Sport, da es die Nationalmannschaften insgesamt abwerte. Völler schlug eine Vereinfachung vor, bei der Spieler sich spätestens mit Vollendung des 18. Lebensjahres endgültig für ein Land entscheiden müssten, um diese Unschärfe im System zu beseitigen. Diese Position spiegelt die Sorge wider, dass Spieler ihre Karriere und ihre nationale Identität zu häufig wechseln können.

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Positionen von Klopp und dem Spieler

Jürgen Klopp betonte bei der Nominierung, dass es nur wenige 17-Jährige gäbe, die aktuell in der Bundesliga spielen, was ein herausragendes Merkmal darstelle. Er habe große Lust, die Zukunft mit dem Spieler gemeinsam zu gestalten, mache jedoch keine expliziten Versprechungen. Mohya bezeichnete die Nominierung als riesige Ehre und verwies auf bereits geführte Gespräche über den gemeinsamen Weg. Er plane, sich von seiner besten Seite zu zeigen und viel aus der Erfahrung mitzunehmen.

Ausblick auf die anstehenden Spiele

Die entscheidenden kommenden Spiele finden am Freitag um 20.45 Uhr in Belgrad gegen Serbien (zu sehen bei RTL) und am Montag um 20.45 Uhr in Berlin gegen die Niederlande (zu sehen bei ARD) statt. Ob Mohya in einem dieser Matches zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. Solange er weniger als drei Spiele absolviert, bleibt die Option auf einen Wechsel zu Marokko theoretisch offen, wodurch das Tauziehen um das Supertalent noch nicht abgeschlossen ist.