DFB-Team bei der WM 2026: Von Schlangen, Ambitionen und taktischen Herausforderungen

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 in einer machbaren Gruppe gelandet. Neben den sportlichen Ambitionen sorgt eine Begegnung mit einer giftigen Schlange für Aufregung im DFB-Camp. Die Spieler zeigten sich vorsichtig, teilten aber auch ihre Einschätzungen zu den Gegnern Ecuador und Elfenbeinküste mit. Jamal Musialas Entwicklung wird gelobt, und Bundestrainer Julian Nagelsmann genießt hohes Ansehen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft 2026 eine als machbar eingeschätzte Gruppe zugelost bekommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit großen Ambitionen nach Nordamerika, doch bereits vor Turnierbeginn sorgt ein ungewöhnliches Ereignis für Gesprächsstoff.

Während einer Pressekonferenz berichtete Joshua Kimmich von einer besorgniserregenden Begegnung mit einer giftigen Schlange in der Nähe des DFB-Camps. Laut Kimmich wurde den Spielern mitgeteilt, dass es sich um einen Nordamerikanischen Kupferkopf handelte, eine in North Carolina weit verbreitete, giftige Art. Ein Biss sei zwar normalerweise nicht lebensbedrohlich, erfordere aber dennoch eine ärztliche Behandlung. Kimmich gab zu, dass ihn diese Erfahrung nachhaltig beeindruckt hat: In Deutschland gebe es nicht so viele gefährliche Tiere, daher habe er nun "ein bisschen Respekt".

Die DFB-Profis achteten daher derzeit besonders darauf, sich außerhalb der Trainingsanlagen vorsichtig zu bewegen. Ein unbedachter Schritt auf eine solche Schlange könne "schon böse enden". Bislang wurden im deutschen Teamquartier jedoch keine besonderen Schutzmaßnahmen eingeführt, anders als bei der österreichischen Nationalmannschaft, die bereits Konsequenzen gezogen hat. Taktisch stellt sich die Mannschaft auf zwei unterschiedliche Gegner in der Gruppenphase ein: Ecuador und die Elfenbeinküste.

Gegen Ecuador, so die Einschätzung, müsse man sich vor deren stark verteidigender Spielweise hüten, während die Elfenbeinküste mit spektakulären Offensivspielern und gefährlichem Umschalten aufwartet. Kapitän Joshua Kimmich äußerte sich nach dem ersten Spiel, einem deutlichen Sieg gegen einen unterlegenen Gegner, und betonte, dass man seven Tore erzielt und noch mehrere Chancen liegen gelassen habe. Die wahre Bewährungsprobe stehe noch bevor, und man müsse an der Stabilität arbeiten, um weniger Gegentore zu kassieren.

Besonders hervorgehoben wurde die Entwicklung von Jungstar Jamal Musiala, der nicht nur durch Tore und Dribblings auffällt, sondern auch durch extremen Arbeitseinsatz und defensiven Beitrag. Kimmich lobte notamment dessen "Start-Stopp-Dribbling" und die außergewöhnliche Technik. Musiala sei ein "krasser" Spieler, der dem Team enorm viel gebe. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Spielern nach dem ersten Spiel einen trainingsfreien Tag gewährt, doch die Profis nutzen die Zeit dennoch für Regeneration und Vorbereitung.

Die Mannschaft zeige viel Qualität im Ballbesitz, müsse aber gleichzeitig gut absichern, insbesondere gegen die gefährlichen Konter der Elfenbeinküste. Wenn man einen Raum mit 50 bis 60 Metern hinter sich verteidigen müsse, sei Konzentration entscheidend, sonst könne es im Fußballrennen schwierig werden. Nagelsmann, der selbst den Übergang von Vereins- zu Nationaltrainer geschafft hat, wird von den Spielern als engagiert beschrieben: Am Anfang habe man gedacht, er müsse täglich auf dem Platz stehen, um mit der Mannschaft zu arbeiten.

Die Stimmung im Team ist positiv, und man blicke optimistisch auf die nächsten Spiele, wobei die wahren Stärken und Schwächen erst im Verlauf der Gruppenphase deutlich werden





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