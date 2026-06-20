DFB-Team bei WM 2026: Ambitionen und Herausforderungen

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Die Entwicklungen im News-Ticker. +++ 20. Juni: Fan-Marsch der DFB-Anhänger durch Toronto +++ Tausende Anhänger der deutschen Nationalmannschaft trafen sich in der kanadischen Metropole, um gemeinsam in Richtung BMO Field zu pilgern, wo dann die Partie gegen die Ivorer stattfinden wird. am Samstag ab 00:45 Uhr (MESZ) in der DFB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste den Medienvertretern Rede und Antwort.

'Leroy hat gut trainiert. Ich wüsste nicht, wieso ich ihn nicht spielen lassen sollte. Ich habe Dinge bei ihm auf dem Feld gesehen, die sehr gut waren. Er hat gut gearbeitet und auch gut trainiert.

Er hat an den Themen gearbeitet, die wir besprochen haben.

' 'Sie haben in der WM-Qualifikation und im Afrika-Cup oft in komplett anderer Grundordnung gespielt. Deshalb wissen wir nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Sie haben starke Außenverteidiger und auf allen drei Positionen vorne viel Tempo. Ihr Tempo und ihr Eins gegen Eins sind schon so ihre größte Stärke.

Dazu kommt eine brutale Körperlichkeit, die uns schon vor Probleme stellen könnte.

' 'Es gibt ein paar Anpassungen und Optimierungen, um den ein oder anderen Ballverlust zu verhindern. Für jeden Gegner gibt es minimale Anpassungen.

' haben es bislang sehr gut gemacht, mit viel Power. Große taktische Neuerungen habe ich aber noch nicht wahrgenommen. Aber das Turnier ist ja auch noch relativ jung.

'Es ändert nicht alles, weil man in den drei Minuten auch nicht komplette Analysen betreiben kann. Man hat 30, 40 Sekunden Zeit, kann kleine Anpassungen machen. Es ist aus dem Gesichtspunkt gut, dass die Jungs etwas trinken und man ein wenig Einfluss auf die Spieler hat.

' 'Für mich wird es schon besonders sein, morgen gegen die Elfenbeinküste zu spielen. Es wird für mich besonderer sein, als gegen jeden anderen Gegner.

' 'Um ehrlich zu sein, gucke ich mir das nicht an und reagiere auch nicht darauf. Ich beschäftige mich nicht viel damit.

' 'Er ist für mich ein überragender Spieler mit extrem viel Talent. Er ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, definitiv. Ich finde es auch schön, wenn man von anderen Spielern etwas die Background-Stories mitbekommt.

' 'Ich bin mit vielen Ex-Trainern im Austausch. Man kommuniziert ohne Hintergedanke. Ich war aus gutem Grund zurückgetreten. Die zwei Jahre wären rein sportlich auch eine zu hohe Belastung für mich gewesen.

Der Bundestrainer und ich haben uns ausgetauscht. Jetzt war es so, dass ich ähnlich wie 2014 angeschlagen war, aber ich hatte mehr Zeit, um zwischen den Pfosten zu stehen.

' Aura hat für mich zu tun mit Erscheinungbild - was unsere Defensive betrifft oder den Spielerkollegen ein gutes Gefühl zu geben. Den Spielern auch mit der Körpersprache was mitgeben und den vermitteln, dass jemand da ist, auf den man sich verlassen kann. Das versuche ich mitzugeben. Wir haben viel Erfahrung in der Mannschaft.

Wir hätten den Weg damals zu Ende gehen können. Diese Mannschaft hat eine gesunde Mischung, von frechen, jungen Spielern, die sehr agil sind, von erfahrenen Spielern, die viel erlebt haben und die alle eine gute Saison in ihren Vereinen gespielt haben. Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei einer EM zwischen den Pfosten zu stehen.

Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass das meine letzten Spiele für Deutschland sein könnten. Das Gleiche habe ich bei der EM auch so gehandhabt, deshalb gab es nach dem Aus gegen keine Statement in diese Richtung. Deswegen möchte ich mich mit nichts mehr in dieser Richtung beschäftigen. Ich schaue nach vorne, freue mich auf alle Spiele und denke nicht an irgendeinen Abschied von einem besondere





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