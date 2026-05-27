DFB-Team bei WM 2026: Eine machbare Gruppe erwischt

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Die Entwicklungen im News-Ticker. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre beiden finalen Länderspiele vor Beginn der Weltmeisterschaft vor vollen Rängen. Nach dem schon seit Wochen ausverkauften letzten Heimspiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland meldete nun auch Chicago, dass es für die Generalprobe am 6. Juni im Soldier Field gegen Co-WM-Gastgeber USA (20.30 Uhr) keine Karten mehr gibt.

Die Spieler müssen sich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, aber Zeit zur Erholung bleibt ihnen kaum. Julian Nagelsmann versammelt seine Fußball-Nationalspieler schon ab Mittwoch in Herzogenaurach zum WM-Trainingslager.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB-Team WM 2026 Julian Nagelsmann Fußball-Nationalmannschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Das sind die Teams in Gruppe AIn diesem Jahr ist es wieder so weit, eine Fußball-WM findet statt. Hier stellen wir Ihnen die Teams aus der Gruppe A vor.

Read more »

WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe B zum Turnier?Bei der WM 2026 spielen Kanada, Bosnien-Herzegowina, die Schweiz und Katar in Gruppe B. Welche Kader die Verbände zum Turnier schicken, erfahren Sie hier.

Read more »

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der Gruppe C zum Turnier?Bei der WM 2026 spielen Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland in der Gruppe C. Welche Kader die nationalen Verbände zum Turnier schicken, erfahren Sie hier.

Read more »

WM 2026: Gruppe D mit USA, Paraguay, Türkei und AustralienDie Gruppe D der WM 2026 umfasst die USA, Paraguay, die Türkei und Australien. Nationaltrainer Mauricio Pochettino führt die USA in die Gruppenphase. Die endgültigen Kader aller vier Nationen werden von der FIFA Mitte Juni offiziell bekannt gegeben. Bisher stehen nur vorläufige Listen. Artikel liefert Infos zu Teams, Kadern und WM-Bilanzen.

Read more »