Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem klaren Sieg in die WM 2026. Während Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Hitze-Akklimatisierung setzt und Statistiken ein Weiterkommen vorhersagen, äußert Ex-Bundestrainer Jogi Löw Zweifel an der Stabilität des Teams. Zudem muss ein Youngstar verletzungsbedingt das Turnier absagen.

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Die Entwicklungen im News-Ticker. +++ 16. Juni: Löw zweifelt an der Stabilität des DFB-Team +++ Weltmeistertrainer Jogi Löw hat in der TikTok-Liveshow "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe" Zweifel an der deutschen Nationalmannschaft geäußert.

"Die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen", sagte Löw. Dazu würden der Mannschaft auch die richtigen Persönlichkeiten fehlen: "Persönlichkeiten, wie wir sie 2014 hatten. Das muss sich in dieser Mannschaft jetzt erst einmal zeigen. Man darf sich jetzt aber nicht im siebten Himmel wähnen.

Das war sicher der leichteste Gegner bei dieser WM", erklärte der 66-Jährige. Es werde in Zukunft darauf ankommen, dass die DFB-Elf über 90 Minuten Dominanz zeigen kann. +++ 15. Juni: Deutschland hat K.o.

-Runden-Ticket statistisch fast sicher +++ Das DFB-Team flog in Russland wie auch in Katar bereits in der Vorrunde aus dem Turnier. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der WM 2026 zum dritten Aus nach der Gruppenphase in Serie kommt, war schon vor dem Curacao-Spiel gering. Nach dem 7:1-Erfolg gegen den WM-Underdog ist die Gefahr nun sogar noch deutlich kleiner geworden. Deutschland hat nicht nur drei Punkte auf dem Konto, sondern auch eine satte Tordifferenz von +6.

Hinzu kommt, dass bei der WM 2026 erstmals 32 Mannschaften in der K.o. -Runde stehen. Neben den beiden Erstplatzierten kommen auch acht der zwölf Gruppen-Dritten ins Sechzehntelfinale. Der Datendienstleister "Football Meets Data" hat basierend auf Vorleistungen und auf das erste Resultat des deutschen Teams berechnet, wie wahrscheinlich ein Einzug in die nächste Runde ist.

Dabei kommt das Statistik-System auf einen Wert von 99,6 Prozent. Das bedeutet, dass Deutschland den Berechnungen zufolge in 996 von 1000 Fällen weiterkommt. Während die Elfenbeinküste nach ihrem 1:0 über Ecuador eine Chance von 94 Prozent auf die nächste Runde hat, liegt diese bei den Südamerikanern bei 66 Prozent. Curacao wird nur noch eine Chance von zehn Prozent zugesprochen.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich Julian Nagelsmann und das Team nicht auf Statistiken verlassen möchten. Ein Sieg gegen die Elfenbeinküste am Samstag würde die letzten Zweifel beseitigen. +++ 13. Juni: Nagelsmann macht Spielern deutliche Hitze-Ansage +++ Die deutsche Nationalmannschaft kommt bei ihren Trainingseinheiten am Quartier in Winston-Salem derzeit gehörig ins Schwitzen.

Das liegt aber nicht nur an den Inhalten, die Bundestrainer Julian Nagelsmann vorgibt, sondern vor allem an den Temperaturen. Am Freitag erreichte das Thermometer bei der Mittagseinheit rund 40 Grad in der Sonne, anderthalb Stunden dauerte das Training. Wie die "Bild" berichtet, machte Nagelsmann seinen Spielern eine klare Ansage. Und die lautete: Die DFB-Stars sollen sich möglichst oft in der Hitze aufhalten!

Damit will Nagelsmann erreichen, dass sich die Spieler schneller an die Bedingungen vor Ort gewöhnen und sich akklimatisieren. Um das zu gewährleisten, sollen sich die Profis in ihrer freien Zeit möglichst nicht in ihren klimatisierten Hotelzimmern aufhalten, sondern im Freien.

Allerdings wurden rund um die Trainingsplätze verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Spieler während der Einheiten vor der Hitze bestmöglich zu schützen. Zwei spezielle Ventilatoren mit kühlendem Wasserdampf stehen bereit, ebenso zwei Sanitäter für den Notfall. Die aktuell herrschende Hitze ist in Winston-Salem übrigens nichts Ungewöhnliches. Das WM-Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Curacao findet in Houston statt, wo ebenfalls über 30 Grad vorhergesagt sind.

Allerdings verfügt das Stadion über ein geschlossenes Dach. +++ 12. Juni: Karl暗自 litt Turnieraus aufgrund von Muskelverletzung +++ "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen.

" Unter anderem mit diesen Worten meldete sicherlitt Karl einen Muskelbündelriss. Dieser bedeutete das Turnieraus für den Youngstar. Gegenüber der "Bild" erläutert er jetzt, wie es zu der Verletzung kam: "Es ist beim Torschuss passiert, ich habe es sofort gespürt





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