DFB-Team bei WM 2026: Systemumstellung und Sane-Debatte im Fokus

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. DerNews-Ticker berichtet über eine geplante Systemumstellung von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Geheimtraining, die auch Flügelspieler Leroy Sane betrifft. Zudem gibt es eine neue offensive Variante mit Musiala als zweiter Sturmspitze. Abwehrspieler Antonio Rüdiger äußerte sich in der Pressekonferenz respektvoll über den neuen Abwehrchef Jonathan Tah und nahm Stellung zur Kritik an Sane und zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit einem französischen Spieler.

Das DFB -Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Bereits im Auftaktmatch zeigte die deutsche Mannschaft mit einem souveränen Sieg gegen Curacao ihre Klasse, wobei Flügelspieler Leroy Sane erneut in der Kritik stand. Nach zwei freien Tagen zur Regeneration bereitet sich die Mannschaft seit Mittwoch gezielt auf das nächste Spiel vor. Die "Bild" berichtet, dass Nagelsmann im Geheimtraining einen Systemwechsel einstudieren ließ, der auch Sane betrifft. Im nicht öffentlichen Teil des Trainings wurde im 11 gegen 11 mit unterschiedlichen Schwerpunkten gespielt.

Dabei gab es einen leichten Systemwechsel in der Defensive, bei dem aus dem normalen 4-2-3-1-System ein tiefes 5-4-1-System wird. Damit soll auf die schnellen Flügelspieler der Elfenbeinküste Yan Diomande und Bazoumana Toure reagiert werden, deren Wege Sane und Brown mit ihrem Tempo in der Fünferkette besser einschränken können. Routinier Antonio Rüdiger hatte zuvor bereits vor den rasanten Gegnern gewarnt.

Zusätzlich hat Kapitän Joshua Kimmich entgegen der öffentlichen Kritik an Sane eine Lanze für seinen Mitspieler gebrochen und dessen Bedeutung für die DFB-Elf nach dem WM-Auftakt herausgestellt. Auch in der Offensive soll Nagelsmann eine zusätzliche Variante einstudieren haben lassen. Demnach rückte Jamal Musiala als zweite Sturmspitze weiter vor neben Kai Havertz. Florian Wirtz und Sane besetzten die Außenbahnen, Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic dahinter machten das Mittelfeld breiter, womit Kimmich in die Mitte einrücken konnte.

Im DFB-Quartier stand heute Abwehrspieler Antonio Rüdiger ab 19:45 Uhr (MESZ) in der Pressekonferenz Rede und Antwort. Bei der WM 2022 war er noch gesetzt. Diesmal ist der Star von Real Madrid nur noch Reservist. Rüdiger äußerte sich respektvoll über den neuen Abwehrchef Jonathan Tah.

Rüdiger lobte dessen Entwicklung und betonte, dass es für ihn keine Überwindung gekostet habe, Tah als neuen Chef anzuerkennen. Auf die Frage nach der Kritik an Sane reagierte Rüdiger gelassen und verwies auf die Bedeutung von Social Media. Er sehe etwas Positives daran, wenn sein Name viele Klicks bekomme. In der Social-Media-Welt sei er der Buhmann, aber damit könne er leben.

Generell sei es sehr heiß und die Teams gingen viel Gas. Rüdiger schilderte, dass er Österreich und Jordanien geschaut habe und dort bereits viel Tempo geherrscht habe. Er warnte davor, vermeintlich kleinere Nationen zu unterschätzen. Auf die persönliche Auseinandersetzung mit einem französischen Spieler angesprochen, sagte Rüdiger, dass es sein persönliches Ding sei und er kein Problem damit sehe.

Abschließend äußerte er sich positiv über den jungen Spieler, den er im März-Lehrgang kennengelernt habe. Er sei ein ruhiger Zeitgenosse, aber auf dem Platz werde er zum Monster





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