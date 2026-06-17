DFB-Team bereitet sich auf Elfenbeinküste vor - Kimmich berichtet von giftiger Schlange

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste aufgenommen. Nach dem 7:1-Sieg gegen Curacao steht das Team vor einer stärkeren Herausforderung. Neben dem sportlichen Programm sorgte eine giftige Schlangenbegegnung für Aufsehen.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat am Mittwochvormittag Ortszeit im Spry Soccer Stadium auf dem Gelände der Wake Forest University in Winston-Salem mit der Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste begonnen.

Alle 26 Feldspieler sowie der Trainingstorhüter nahmen an der Einheit teil. Nach dem überzeugenden 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao steht das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun vor einer deutlich schwereren Aufgabe. Am Samstag um 22.00 Uhr MESZ trifft der viermalige Weltmeister in Toronto auf die Elfenbeinküste. Mit einem weiteren Sieg wäre der vorzeitige Einzug in die K.o.

-Phase perfekt. Die Mannschaft absolviert in den nächsten Tagen noch zwei weitere Trainingseinheiten in Winston-Salem, bevor sie am frühen Freitagnachmittag mit einem FIFA-Charterflug nach Toronto reist. Der letzte Gruppengegner ist Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.

Neben dem sportlichen Programm sorgte eine Begegnung mit einer giftigen Schlange für Gesprächsstoff. Joshua Kimmich berichtete auf einer Pressekonferenz von dem Vorfall: „Wir haben gestern eine Schlange gesehen, aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt, aber es ist zumindest mal gefährlich.

“ Nach Informationen des DFB handelte es sich um einen Nordamerikanischen Kupferkopf, eine in North Carolina weit verbreitete Schlangenart. Deren Biss ist normalerweise nicht lebensbedrohlich, sollte aber dennoch ärztlich behandelt werden. Kimmich zeigte sich beeindruckt: „Hier habe ich ein bisschen Respekt. In Deutschland habe ich das Gefühl, da gibt es nicht so viele gefährliche Tiere.

“ Entsprechend achten die DFB-Profis nun verstärkt darauf, sich außerhalb der Trainingsanlagen umsichtig zu bewegen. „Ich habe das Gefühl, wenn du mal auf so eine Schlange trittst, kann es schon böse enden. Deswegen versuchen wir uns hier eher zurückzuhalten, was die Tiere angeht.

“ Besondere Schutzmaßnahmen wurden im deutschen Teamquartier bislang nicht eingeführt, anders als bei der österreichischen Nationalmannschaft, die bereits Konsequenzen gezogen hatte. Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte sich auf der Pressekonferenz auch zu sportlichen Themen. Er lobte den Sieg gegen Curacao: „Ich glaube, dass es generell ein Sieg war, der erwartet wurde, von außen und von uns auch. Es war ein überzeugender Sieg.

Wir haben fünf Minuten, wo wir gestruggelt haben, aber ansonsten haben wir sehr wenig zugelassen. Es ist auch nicht selbstverständlich, gegen einen unterlegenen Gegner so deutlich zu gewinnen.

“ Mit Blick auf den nächsten Gegner betonte Nagelsmann die Stärken der Elfenbeinküste, insbesondere die Offensivspieler. „Er hat eine brutale Entwicklung genommen. Vor einem Jahr hat den keiner gekannt. Ich habe früh in der Saison etwas von David über ihn gehört.

Er hat eine überragende Saison gespielt in einem Team, wo es nicht nur bergauf ging. Er hat sehr spektakuläre Leistungen gebracht, sein Dribbling ist außergewöhnlich, wie er ein Start-Stopp-Dribbling hat. Ein bisschen wie Kingsley bei uns früher bei Bayern. Er hat ein krasses Tempo.

Es gibt aber noch andere Spieler, die sie haben. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten.

“ Nagelsmann sprach auch über die Unterschiede zwischen den beiden verbleibenden Gruppengegnern: „Wir haben das Spiel nicht gesehen, weil wir im Flugzeug waren, aber ich glaube auch, dass beide physisch sehr stark sind und mit den Bedingungen gut klar kommen. Die beiden Gegner unterscheiden sich nochmal ein bisschen. Ecuador verteidigt sehr, sehr gut. Die Elfenbeinküste hat spektakuläre Spieler in der Offensive, die gut sind im Umschalten.

Wir haben viele Stärken, um beiden Teams wehzutun.

“ Über einen bestimmten Spieler sagte er: „Er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben. Er hat eine extreme Physis, ist sehr schnell, sehr robust, ist technisch für seine Größe überragend. Sein Tor war außergewöhnlich. Er ist auch einer, der den Ball mal treiben kann.

Der gibt uns sehr viel, er kann auch gut verteidigen, gerade mit seiner Schnelligkeit.

“ Der Bundestrainer warnte jedoch vor Übermut: „Wir haben das erste Spiel gemacht gegen einen Gegner, der nicht das Weltklasseniveau hat. Es werden jetzt ein paar Prüfsteine auf uns zukommen, wo man sehen wird, wo wir stehen. Wir müssen an der Stabilität arbeiten, dürfen nicht so viel lassen, müssen weniger Gegentore bekommen. Trotzdem schießen wir auf der anderen Seite sieben Tore und können noch drei, vier mehr machen.

Wir sollten jetzt die zwei Gruppenspiele noch spielen und danach können alle Experten bewerten, wo wir stehen.

“ Abschließend äußerte sich Nagelsmann zur menschlichen Seite eines Spielers: „Er ist sehr ruhig und zurückhaltend neben dem Platz, ist da immer in seiner Dreiergruppe unterwegs mit Assan und Pavlo. Auf dem Platz ist er sehr mutig und bringt seine Qualitäten ein. Er hat sich bei mir noch nicht über denerkundigt, aber er hat einen super Start ins Turnier gehabt mit Tor und Vorlage. Das ist mir damals leider nicht gelungen gegen...

Eine Familie wird man auf dem Platz mehr als neben dem Platz. Wenn ich sehe, dass Jamal Musiala 30 Meter zurücksprintet und den Ball erobert. Klar, viele schauen auf sein Tor oder seine spektakulären Dribblings, ich bin dann einer, der auf sowas schaut. “ Die Mannschaft wirkt fokussiert und bereit für die anstehenden Herausforderungen





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