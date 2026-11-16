Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt souverän 5:0 gegen die Niederlande, qualifiziert sich als Gruppensieger für das Viertelfinale und zeigt nach der Pause eine dominant Leistung mit Treffern von Scherhant, Wirtz, Schlotterbeck und Gruda.

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Mittwochabend im Heimspiel gegen den Erzrivalen aus den Niederlande n eine klare 5:0-Note abgelesen und sich dadurch den ersten Platz in der Gruppe sowie den Einzug in das Viertelfinale gesichert. Das DFB-Team präsentierte sich nach einer defensiv robusten ersten Halbzeit ab dem Wechsel in jeder Einzelheit überlegen und dominierte das Spielgeschehen bis zum letzten Pfiff. Der 47. Einsatz für Torhüter Marc-André ter Stegen verlief dabei glanzlos, da er durch die unsauber endenden niederländischen Konter in der zweiten Hälfte kaum in Bedrängnis geriet.

Ter Stegen und die Defensive zeigen Souveränität

Marc-André ter Stegen stand bei seinem 47. Länderspieleinsatz für das DFB-Team selten vor einer echten Prüfung, da die Abwehrreihe die gegnerischen Angriffe gut im Griff hatte. Der einzige nennenswerte Versuch, das 1:1 herzustellen, kam in der 57. Minute, als Cody Gakpos Distanzschuss von ter Stegen sicher verhindert wurde. Danach blieb der Keeper largely unbeschäftigt und sicherte die saubere Null, was ein fundamentales Element für den hohen Sieg darstellte. Die Defensive agierte insgesamt diszipliniert und verhinderte, dass die Niederlande in gefährliche Situationen kamen.

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Julian Brandt und Joshua Kimmich steuern das Tempo

Jules Kimmich agierte als alleiniger Sechser in seinem 118. Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft und zeigte eine hochklassige, abgeklärte Leistung. Er war ballsicher, zweikampfstark und steuerte mit wichtigen Vorarbeiten sowohl das 1:0 als auch das Endresultat von 5:0 bei. Nach der Pause steigerte er seine Qualität nochmals und kontrollierte das Spielfeld in allen Bereichen. Auf der rechten Seite zeigte Josip Stanišić ein hohes Laufpensum und rückte immer wieder offensiv nach vorne, wobei er insbesondere den Pfostenschuss von Stefan Ortega vorbereitete. Defensiv hatte er zwar Anfangs leichte Probleme gegen Steven Bergwijn, konnte diesen aber im Laufe der Partie vollständig neutralisieren.

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Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck entscheiden das Spiel

Das deutsche Offensivspiel wurde maßgeblich von Florian Wirtz getragen, der sich nach initialen Unsicherheiten im Ballbesitz zunehmend besser in das Geschehen integrieren konnte. Wirtz initiierte das 1:0 und zeigte sein Meisterstück in der 60. Minute, als er den Ball am Strafraum der Niederlande zurückgewann und mit einem spektakulären Traumtor aus 18 Metern auf 2:0 stellte. Sein schöner Volleyschuss zum 4:0 leitete er zudem selbst ein. Nico Schlotterbeck krönte seine starke defensive Vorstellung im Zentrum mit einem Kopfballtreffer nach einem Freistoß von Wirtz zum 3:0 in der 65. Minute. Schlotterbeck ließ defensiv fast nichts anbrennen und sicherte die Abwehrkette effektiv.

Arsen Gruda und Jamie Glandorp sorgen für den Finaleffekt

Arsen Gruda entwickelte sich nach dem Wechsel zum unumstößlichen Motor der deutschen Offensive und war in der Schlussphase kaum noch zu bremsen. Der junge Außenstürmer sorgte zunächst für die Vorlage zum 3:0 von Nico Schlotterbeck per Freistoß, assistierte dann das 4:0 für Florian Wirtz und verwertete schließlich in der 77. Minute die Perfektion zum 5:0. Jamie Glandorp, der nach seinem Debüt gegen Serbien wieder von Beginn an spielte, bestätigte seine Berufung mit einer souveränen Leistung in der Abwehr. Er scheiterte zwar per Kopf an Timon Verbruggen in der 82. Minute, kontrollierte aber fast alles auf seiner Position. Kai Havertz hatte in der Sturm-Spitze einen schweren Stand gegen die robusten Niederländer und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt.