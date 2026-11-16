Das DFB-Team von Trainer Jürgen Klopp gewinnt die Gruppenspiele der Nations League mit einem klaren 5:0-Sieg gegen die Niederlande. Mit Toren von Scherhant, Wirtz und Gruda qualifiziert sich Deutschland souverän für das Viertelfinale.

Das DFB-Team hat unter Trainer Jürgen Klopp die Vorrunde der UEFA Nations League mit einem überwältigenden 5:0-Sieg gegen die Niederlande abgeschlossen. Dieses Ergebnis sicherte der deutschen Auswahl den Gruppensieg und den direkten Einzug in die K.o.-Phase des Wettbewerbs. Mit dieser Leistung hat sich die Nationalelf von den Enttäuschungen der Weltmeisterschaft im Sommer klar emanzipiert und zeigt sich unter dem neuen Trainer in einer starken Aufwärtstendenz.

Torflut im Achtelfinale gegen Erzrivalen

Maximilian Scherhant eröffnete den Trefferrekord in der 41. Minute mit dem ersten Länderspieltor der DFB-Mannschaft. Sein entscheidendes Tor legte den Grundstein für das 5:0-Endresultat im 50. Duell zwischen Deutschland und dem Erzrivalen aus den Niederlanden. Direkt im Anschluss an Scherhants Erfolg sorgte Florian Wirtz für die nächste Zäsur. Der 23-Jährige erhöhte mit einem fulminanten Linksschuss auf 4:0, kurz bevor Nico Schlotterbeck mit einem Flugkopfball nach einem Freistoß von Brajan Gruda in der 65. Minute das 3:0 markierte. Gruda selbst sorgte in der 77. Minute für die abschließende Zugabe.

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Klopps Taktik und persönliche Höhepunkte

Jürgen Klopp feierte seine dritte Amtshandlung als Bundestrainer mit einem historischen Sieg. Das Spiel im Berliner Olympiastadion, wo Scherhant seine ersten Schritte als Profi bei Hertha BSC machte, wurde zu einer persönlichen Triumphfahrt des jungen Abwehrspielers. Scherhant, der kurz zuvor seinen 24. Geburtstag gefeiert hatte, nutzte ein Zuspiel von Kapitän Joshua Kimmich, um im Strafraum einen Haken zu schlagen und den Ball wuchtig in das lange Eck zu schossen. Dieser Moment war nicht nur taktisch, sondern auch emotional von großer Bedeutung, da er in einem Stadion feierte, das mit seiner Karriere bei Hertha BSC verbunden ist.

Brajan Gruda, der ebenfalls als Entdeckung des Bundestrainers gilt, bestätigte seine Form. Ähnlich wie bei seinem spektakulären Treffer im Debütspiel gegen Serbien, zeigte Gruda auch gegen die Niederlande hohe Effizienz. Der Flügelstürmer aus Leipzig und Außenverteidiger Philipp Treu repräsentieren die neue Richtung unter Klopp. Dieser betont, dass Außenakteure die Spielmacher der modernen Ära sind. Diese Philosophie zeigte sich deutlich, da die niederländischen Konter, angeführt von Donyell Malen, gegen die organisierte deutsche Defensive nicht effektiv waren.

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Abschied von Antonio Rüdiger und Zukunftsausblick

Ein weiterer emotionaler Höhepunkt des Abends war die offizielle Verabschiedung von Abwehrchef Antonio Rüdiger. Nach 86 Länderspielen wurde der 33-Jährige von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler in seiner Heimatstadt verabschiedet. Rüdiger steht symbolisch für die schwierige Phase der jüngeren Vergangenheit der Nationalelf, insbesondere nach der enttäuschenden WM im Sommer. Sein Rückzug macht Platz für jüngere Talente, die den Neuanfang unter Klopp vorantreiben sollen.

Die Atmosphäre im Stadion mit 71.765 Zuschauern war von einer starken Optimismus-Welle geprägt. Die niederländische Abwehr, die ohne den verletzten Kapitän Virgil van Dijk antreten musste, konnte den deutschen Offensivkräften nicht standhalten. Trainer Klopp verwies auf die Notwendigkeit, auch Rückschläge zu akzeptieren, um langfristig großen Erfolg zu haben. Er betonte jedoch den Wunsch nach sofortigem Erfolg und zeigte sich zuversichtlich, dass der eingeschlagene Weg zur Europameisterschaft 2028 richtig ist.

Weitere Schritte und finanzielle Aspekte

Die DFB-Elf bereitet sich nun auf das Viertelfinale vor, dessen Gegner am Freitag um 12 Uhr beim UEFA-Sitz in der Schweiz ermittelt wird. Für die deutsche Auswahl bedeutet dies die Möglichkeit, sich gegen Top-Nationen wie Weltmeister Spanien, England oder Frankreich zu messen. Parallel zum sportlichen Erfolg stehen auch wirtschaftliche Veränderungen an. Im neuen Jahr wird die Marke Adidas als DFB-Partner durch den US-Konkurrenten Nike abgelöst. Für Scherhant bleibt das Trikot dieses Spiels als Erinnerungsstück an seinen Durchbruch im A-Nationalteam von besonderem Wert.