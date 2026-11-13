DFB-Team besiegt Serbien 3:1 und sichert sich Platz 1

Deutschland gewinnt das Nations-League-Spiel in Belgrad deutlich 3:1 gegen Serbien. Jürgen Klopp führt die Nationalmannschaft zum zweiten Sieg in fünf Spielen.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klopp hat das vorletzte Gruppenspiel der Nations League mit einem klaren 3:1-Sieg gegen Serbien beendet. Das DFB-Team sicherte sich damit den ersten Platz in der Gruppe und den direkten Einzug ins Viertelfinale. Das Match fand am vergangenen Wochenende in Belgrad auf einem durch Dauerregen stark beeinträchtigeten Platz statt, was den Kampfgeist der deutschen Elf besonders hervorhob. Jürgen Klopp feierte damit seinen zweiten Sieg in seiner fünften Partie als Bundestrainer.

Klopps Strategie im Nassen beweist sich

Das DFB-Team setzt auf eine aggressive Offensive, um sich für das Finale in Berlin zu qualifizieren. Trainer Jürgen Klopp betonte vor Spielbeginn bei RTL, dass ein Sieg absolut notwendig sei, um die Qualifikation für die Endrunde zu gewährleisten. Die taktische Ausrichtung funktionierte im Schlamm perfekt, da die deutsche Mannschaft frühzeitig die Führung übernahm und den Druck auf die serbische Abwehr konsequent aufrechterhielt. Dieser Erfolg ist entscheidend, um im abschließenden Gruppenspiel gegen den Tabellenführer Holland die Tabellenführung zu verteidigen.

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Träumender Start und technische Überlegenheit

Das DFB-Team erzielte bereits in der dritten Minute die Führung, als Kai Havertz nach einer Ecke von Max Mittelstädt den Ball an den serbischen Abwehrspieler Srdjan Babic köpft. Der Ball prallte von Babic ab und landete direkt im eigenen Kasten, was als Eigentor gewertet wurde. In der vierzehnten Minute folgte die Verdopplung durch Florian Wirtz, der nach einer Kombination mit Andrija Pavlovic den Ball lässig an Torwart Vanja Dragojevic vorbeischieß. Wirtz zeigte sich in überragender Form und bewies seine Klasse auf dem rutschigen Untergrund.

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Tore durch Havertz und Gruda sichern Sieg

Kai Havertz sorgte in der neunzehnten Minute per Kopf für das 3:0, das die deutsche Mannschaft endgültig entkommen ließ. In der zweiten Halbzeit überzeugte der Debütant Brajan Gruda mit einem spektakulären Solo, das er aus der eigenen Hälfte startete und mit einem Treffer zum 4:0 beendete. Diesem Tor folgte ein Verkürzungstreffer von Srdjan Babic in der fünfzigsten Minute auf 1:3, doch die deutsche Führung blieb unangetastet. Kapitän Kai Kimmich schied mit dem Team aus, nachdem sein Tor wegen Abseits im Vorfeld zurückgenommen wurde.

Wettbewerbssituation und Ausblick auf Holland

Das DFB-Team liegt nun drei Zähler hinter den führenden Holländern, die im Parallelspiel mit 7:0 gegen Griechenland gewannen. Sollte Holland gewinnen und die DFB-Elf im letzten Spiel verlieren, würde die Niederlande den ersten Platz belegen. Dennoch hat sich Deutschland mit dem Sieg gegen Serbien die Teilnahme am Viertelfinale gesichert. Das entscheidende Finale findet am Montag um 20:45 Uhr im Berliner Olympiastadion statt, wo live von ARD und BILD berichtet wird. Trainer Jürgen Klopp bleibt die Herausforderung, endlich seinen ersten Stürmertor als Bundestrainer zu erzielen.