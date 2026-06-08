DFB-Team bezieht WM-Quartier in Winston-Salem: Von Chicago in die Hogwarts-Burg

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Winston-Salem angekommen. Das Teamhotel Graylyn Estate ähnelt einer mittelalterlichen Burg. Die Trainingsstätte an der Wake Forest University ist mit Deutschland-Farben geschmückt. Am Montag findet das erste öffentliche Training statt.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihre Zelte in Chicago abgebrochen und ist am Montag nach Winston-Salem in North Carolina gereist. Die 250.000-Einwohner-Stadt wird für die nächsten Wochen zum Mittelpunkt der DFB -Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.

BILD war bereits vor der Ankunft der Mannschaft vor Ort und hat sich im Mannschaftshotel sowie auf dem Trainingsgelände umgesehen. Das Teamhotel Graylyn Estate liegt versteckt in einem weitläufigen Park und erinnert optisch an eine mittelalterliche Burg. Es verfügt über 85 individuell gestaltete Zimmer, die über das 55 Hektar große Anwesen verteilt sind. Österreich-Star Konrad Laimer hatte zuletzt gescherzt, das deutsche Team sei in Hogwarts.

Drinnen ist alles liebevoll für die DFB-Stars hergerichtet. Das Gebäude wurde vor fast 100 Jahren als Privatanwesen errichtet und wird heute von der benachbarten Wake Forest University betrieben. Auf dem Universitätsgelände, nur wenige Minuten entfernt, wird die Nationalelf trainieren. Der Weg vom Hotel zum Trainingsplatz ist mit schwarz-rot-goldenen Schildern und deutscher Beschriftung markiert.

Auch auf dem gesamten Campus dominiert Schwarz-Rot-Gold: Die Sichtschutzzäune um die Plätze sind in Deutschland-Farben gehalten, und am Mediencenter hängt ein riesiges Willkommensplakat. Vor dem Trainingsplatz steht in großen Lettern: Danke, Winston-Salem. Am Montag um 18 Uhr Ortszeit findet das erste öffentliche Training statt, zu dem rund 3000 Besucher erwartet werden. Das Universitätsgelände bietet den Spielern zahlreiche Annehmlichkeiten: kleine Cafés, Fast-Food-Läden und viel Grünfläche.

Ex-Kapitän Ilkay Gündogan hatte im BILD-Interview betont, wie wichtig es sei, auch mal aus dem Quartier herauszukommen und andere Menschen zu sehen. Die Innenstadt von Winston-Salem mit Bars und Restaurants ist etwa zehn bis fünfzehn Autominuten entfernt. Direkt um das Hotel herum ist es ruhiger: Hier dominieren klassische amerikanische Einfamilienhäuser mit großen Vorgärten. In der Nachbarschaft befindet sich ein Steakhaus namens Fratellis Italian Steakhouse, vor dem ein überdimensionaler Plastikbulle steht.

Für kulturelle Ablenkung sorgt das Reynolda House Museum of American Art, ein kleines Museum in einer historischen Villa mit schönem Park und Gärten. Auch die Reynolda Church, eine kleine weiße Kirche, ist fußläufig erreichbar. Die Stimmung rund um das Hogwarts-artige Hotel ist ganz anders als im hektischen Chicago.

In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob hier wie 2014 im Campo Bahia ein Weltmeister-Teamgeist entsteht oder ob Winston-Salem wie die Quartiere Watutinki 2018 und Zulal 2022 für ein weiteres enttäuschendes Turnier steht. Die deutsche Mannschaft ist bereit, alles zu geben und die Fans in Deutschland und der Welt zu begeistern. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die Spieler sind hochmotiviert, nach den Enttäuschungen der letzten Turniere wieder an alte Erfolge anzuknüpfen.

Die besondere Atmosphäre in Winston-Salem könnte der Schlüssel für eine erfolgreiche WM sein. Das Teamhotel bietet alle notwendigen Annehmlichkeiten für eine optimale Regeneration, und die Trainingsbedingungen sind erstklassig. Die Wake Forest University hat moderne Anlagen, die den höchsten Ansprüchen genügen. Die Spieler werden sich schnell eingewöhnen und hoffentlich mit einem starken Auftritt in die Vorbereitung starten.

Die Weltmeisterschaft verspricht spannend zu werden, und Deutschland zählt trotz der jüngsten Rückschläge zu den Favoriten. Der Teamgeist und die Kameradschaft im Kader sind groß, und die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Trainer Julian Nagelsmann hat die Mannschaft taktisch hervorragend eingestellt und setzt auf eine offensiv ausgerichtete Spielweise.

Die Fans drücken die Daumen, dass die Reise nach Winston-Salem sich als goldrichtig erweist und die DFB-Elf am Ende den Pokal in den Himmel stemmt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber die ersten Eindrücke aus dem Quartier sind vielversprechend. Die Ruhe und Abgeschiedenheit des Graylyn Estate bieten den Spielern die Möglichkeit, sich voll und ganz auf das Turnier zu konzentrieren.

Gleichzeitig ermöglichen die kurzen Wege in die Stadt und die kulturellen Angebote die nötige Abwechslung, um den Kopf freizubekommen. Diese Balance könnte entscheidend sein, um nach den langen Reisen und der Hitze Nordamerikas in Bestform zu sein. Der Countdown läuft: Am Montag beginnt die heiße Phase der Vorbereitung, und die ersten Trainingseinheiten werden zeigen, in welcher Verfassung die Spieler sind. Die Erwartungen sind hoch, aber die Mannschaft ist bereit, alles zu geben für den vierten Stern





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