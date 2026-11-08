DFB-Team: Deutsche Nations-League-Hoffnung schwindet

Deutschland droht das vorzeitige Aus in der Nations League. Nur zwei Siege bleiben für die Viertelfinal-Teilnahme. Analyse der kritischen Szenarien und Playoffs.

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich unter Trainer Sebastian Klopp in einer prekären Situation und droht im laufenden Nations-League-Wettbewerb bereits vorzeitig ausz scheiden. Obwohl ein Einzug ins Viertelfinale theoretisch noch möglich bleibt, hat sich die anfängliche Euphorie nach der Amtsübernahme durch den neuen Cheftrainer deutlich abgekühlt. Die ersten vier Spiele der Gruppenphase verliefen alles andere als durchweg erfolgreich für das DFB -Team.

Unzureichende Punktebilanz nach vier Spielen

Die statistische Ausgangslage für das DFB-Team ist derzeit ernüchternd. Von den absolvierten vier Partien ging nur ein Sieg gegen Serbien mit einem klaren 2:0 hervor. Zudem endete das Duell gegen die Niederlande unentschieden mit einem 1:1, während gegen Griechenland sowohl ein Unentschieden als auch eine Niederlage im Protokoll stehen. Die Gesamtbilanz beläuft sich auf gerade einmal fünf erzielte Punkte aus vier Begegnungen.

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Dieser Punktestand macht die Lage zu einer scheinbar unlösbaren Herausforderung. Zwei Spiele vor dem Ende der Gruppenphase hat das Team von Sebastian Klopp jeweils drei Zähler Rückstand auf die direkten Konkurrenten Niederlande und Griechenland. Um die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase zu sichern, müsste das DFB-Team in den verbleibenden Matches mindestens eine der anderen Nationen in der Tabelle überholen.

Komplexe Szenarien für das Viertelfinale

Die verbleibenden Spiele der Deutschen sind hochkarätig und entscheidend. Zuerst steht am 13. November ein Duell mit Serbien an. Darauf folgt am 16. November das direkte Aufeinandertreffen mit den Niederlanden, ein Spiel, das Deutschland theoretisch noch gewinnen könnte, um die Tabellenplatzierung zu verbessern.

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Auch zwei Siege garantieren das Weiterkommen nicht mit absoluter Sicherheit. Sollte am Ende Deutschland, Griechenland und die Niederlande jeweils elf Punkte sammeln, tritt der Dreiervergleich in Kraft. Dies passiert, wenn die Niederlande Griechenland schlagen, gegen Deutschland verlieren und Griechenlands Sieg gegen Serbien bleibt. In diesem komplizierten Konstrukt könnte Deutschland im Dreiervergleich jedoch auf dem letzten Platz landen.

Ein spezifisches Risiko besteht, wenn Deutschland nur mit einem Tor Vorsprung gegen die Niederlande gewinnt und die Elftal wiederum nur mit einem Tor Vorsprung gegen Griechenland gewinnt. In einem solchen Fall entscheidet die Gesamtzahl der erzielten Tore. Da Deutschland aktuell über das schlechteste Torverhältnis in dieser hypothetischen Konstellation verfügt, wäre das Aus programmiert.

Abhängigkeit von fremden Ergebnissen

Neben den direkten Siegen sind auch die Ergebnisse der anderen Spiele maßgeblich. Sollte Griechenland seine letzten beiden Spiele gegen Serbien und die Niederlande verlieren, würde Deutschland mit zwei eigenen Siegen automatisch vorbeiziehen. Dies wäre eine reine Schützenhilfe durch die Gegner, die jedoch in der Tabelle entscheidend wäre.

Eine andere Variante sähe so aus: Gewinnt Deutschland das Spiel gegen Serbien und spielt nur remis gegen die Niederlande, müsste die Niederlande gegen Griechenland verlieren. Nur dann, sofern das eigene Torverhältnis besser ist, würde das Weiterkommen gelingen. Dies verdeutlicht, wie stark das Schicksal des DFB-Teams von externen Faktoren abhängt.

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Andersherum führt ein Sieg gegen die Niederlande und ein Remis gegen Serbien zum sofortigen Aus, falls die Niederlande gegen Griechenland nicht gewinnen. Der direkte Vergleich würde dann für Deutschland sprechen, was in diesem Szenario jedoch nicht ausreicht. Ebenso wäre das Aus sicher, wenn Deutschland gegen die Niederlande verliert und gegen Serbien gewinnt, es sei denn, die Niederlande verlieren gegen Griechenland.

Drohender Abstieg und Playoff-Hoffnung

Ein Abstieg in die Ligabetition ist eine reale Gefahr, die nur durch einen vierten Tabellenplatz verhindert werden kann. Stürzt das DFB-Team auf den letzten Rang ab, ist der Gang runter in Liga B festgeschrieben. Dafür müsste Serbien die letzten beiden Partien gewinnen und Deutschland gegen die Niederlande maximal einen Punkt holen.

Sollte Deutschland als Gruppendritter die Klasse halten, ist dies nur möglich, wenn man zu den beiden besten Gruppen-dritten aller vier Gruppen in Liga 1 zählt. Eine Teilnahme an den Abstiegs-Playoffs droht hingegen, wenn man zu den schlechteren Gruppen-dritten gehört. In diesem Fall würde man in den Playoffs gegen einen Gruppen-zweiten aus Liga B antreten müssen, um den Klassenerhalt zu erzwingen.

Die verbleibenden Wochen werden für Sebastian Klopp und sein Team entscheidend. Die Kombination aus notwendigen eigenen Siegen und günstigen Ergebnissen bei den anderen Gruppen zeigt, dass die Hürden für das Viertelfinale extrem hoch sind. Nur eine präzise Strategie und glückliche Umstände können das Team noch vor dem sicheren Abstieg oder der vorzeitigen Niederlage bewahren.