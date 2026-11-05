DFB-Team: DFB-Kader für Nations-League-Spiele am 5. November bekannt

Jürgen Klopp nominiert den Kader für die entscheidenden Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande. Mit nur fünf Punkten steht das DFB-Team unter Druck.

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp wird am 5. November den endgültigen Aufgebotskader für die beiden entscheidenden Partien der Nations League verkünden. Die Auswahl der Spieler findet im Vorfeld der Gruppenabschlussbegegnungen statt, bei denen das DFB-Team um seinen sportlichen Fortbestand kämpft. Nach vier Spielen sammelte die Nationalelf lediglich fünf Punkte und rangiert damit auf dem dritten Platz in Gruppe A2.

Dfb-Team muss sich für Viertelfinale qualifizieren

Nur mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen kann sich die deutsche Auswahl noch den Einzug ins Viertelfinale sichern. Aktuell liegen die Niederlande sowie Griechenland mit jeweils acht Punkten vor Deutschland. Da der direkte Vergleich gegen Griechenland verloren wurde, ist eine punktgleiche Situation für die Deutschen nicht ausreichend, um aufzusteigen. Sollte der Einzug verpasst werden, droht ein erschwarter Weg zur Europameisterschaft 2028.

Also read DFB-Team: Jürgen Klopp nominiert Kader für Nations-League-Halbfinale

Kompetitiver Kampf um die Plätze im Kader

Jürgen Klopp hat bereits angekündigt, dass das Aufgebot deutlich kleiner ausfallen wird als bei seinem Einstand, wo er insgesamt 44 Spieler berief. Der Trainer will vermeiden, zwei verschiedene Mannschaften für die beiden Spiele einzusetzen. In der aktuellen Debatte um die Angreiferpositionen spielt Niclas Füllkrug eine zentrale Rolle. Der 33-Jährige führt die Bundesliga-Torschützenliste mit neun Treffern an, wurde jedoch von Klopp bisher nicht nominiert. Lothar Matthäus hält einen Verzicht auf Füllkrug für einen großen Fehler, während Klopp auf die langfristige Perspektive hinweist. Füllkrug selbst äußerte sich dazu zurückhaltend und betonte, dass er für Werder Bremen und nicht für eine Nominierung spiele.

Advertisement

Formstarke Spieler und Rückkehrer im Fokus

Parallel zu den Diskussionen um Füllkrug berichten Medien über die Chancen anderer Akteure. Julian Nagelsmanns ehemaliger Verein Bayern München profitiert von der aktuellen Formstärke einzelner Spieler. So hat ein Angreifer in dieser Saison bereits zwölf Pflichtspieltore erzielt und könnte von Klopp belohnt werden. Auch Younes Ebnoutalib gilt als wahrscheinlicher Kandidat für eine erneute Berufung. Im Gegensatz dazu wird Paris Brunner voraussichtlich nicht im Aufgebot berücksichtigt. Kapitän Deniz Undav hingegen schließt seine Nominierung kategorisch aus, da er in den letzten Spielen keine Tore erzielen konnte. Er gab offen zu, dass ohne Treffer die Chance auf eine Aufnahme gering sei.

Spieltermine und Rahmenbedingungen der Begegnungen

Die Vorbereitung der Nationalmannschaft findet am 9. November in Herzogenaurach statt. Das erste Spiel der Gruppenphase endet findet am 13. November in Belgrad gegen Serbien statt. Dieses Duell wird aufgrund einer UEFA-Strafe ohne Zuschauer durchgeführt. Am 16. November folgt das zweite entscheidende Spiel in Berlin gegen die Niederlande. Diese Partien bilden den Abschluss der Gruppenphase und bestimmen den weiteren Verlauf des Wettbewerbs für die deutsche Elf. Die Ergebnisse dieser beiden Tage sind maßgeblich für die Qualifikation zum Viertelfinale.