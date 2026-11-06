DFB-Team: Di Salvo kündigt U21-Kader für Spiele gegen Belgien und Kroatien an

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo hat den Kader für die Länderspiele gegen Belgien und Kroatien vorgestellt. Fünf Rückkehrer und Neulinge Tom Ritzy Hülsmann sind dabei.

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo hat den 23-köpfigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die bevorstehenden Länderspiele bekannt gegeben. Die Auswahl steht am 13. November in Essen gegen Belgien und vier Tage später in Rijeka gegen Kroatien auf dem Platz. Unter den nominierten Spielern befinden sich fünf Rückkehrer sowie zwei Neulinge im Aufgebot.

Tresoldi und Rückkehrer im Kader

Der Shootingstar Nicolò Tresoldi wird auch weiterhin für die deutsche U21 auf Torejagd gehen. Der deutsch-italienische Stürmer vom FC Brügge ist festes Mitglied der 23-köpfigen Liste. Neben ihm kehren Muhammed Damar vom VfL Wolfsburg, Anton Kade vom FC Augsburg und Cajetan Lenz von der TSG Hoffenheim ins Team zurück. Weitere Spieler kehren ebenfalls zurück, um die Offensive und Defensive zu verstärken.

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Neu im Kader ist der Torhüter Tom Ritzy Hülsmann vom Stade Reims. Er gehört zu den zwei Neulingen, die in die Diskussion um die Startelf eingreifen. Tresoldi muss im kommenden Sommer eine Entscheidung zwischen Deutschland und Italien treffen, spielt aber aktuell für den DFB.

Di Salvos Strategie vor den Partien

Die deutsche U21 will die beiden Spiele nutzen, um das eigene Leistungsniveau zu testen. Di Salvo will gegen die EM-Teilnehmer Belgien und Kroatien seine Turniermannschaft schleifen. Der Trainer nutzt die Begegnungen, um zu sehen, auf welchem Niveau das Team im Vergleich zu starken Gegnern steht.

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Die Qualifikation wurde vor einem Monat erfolgreich abgeschlossen. Nun geht es darum, die Spieler für die kommenden Aufgaben zu präparieren. Die Kommunikation im Team ist gut, und es gibt keine offenen Fragen bezüglich der Zusammensetzung.

Hintergrund: EM und Olympische Spiele

Die U21-EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die Gruppenauslosung findet am 26. November in Belgrad statt.

Das Spiel gegen Belgien wird am 13. November ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und auf Joyn übertragen. Die Fans können die Partie kostenlos streamen und die Entwicklungen im Team verfolgen. Die Erwartungen an die Mannschaft sind hoch, da sie sich für die großen Turniere qualifizieren muss.

Reaktionen und nächste Schritte

Bundestrainer Jürgen Klopp erwähnte in anderen Kontexten die Bedeutung von Selbstvertrauen bei jungen Spielern. Di Salvo setzt auf Erfahrung und frische Kräfte. Die Spieler sollen zeigen, was sie können, bevor die Gruppenauslosung erfolgt.

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Der Fokus liegt nun auf der Vorbereitung in Essen und Rijeka. Die Mannschaft muss sich auf die unterschiedlichen Spielstile der Gegner einstellen. Die Ergebnisse werden Aufschluss über die aktuelle Form und die Tauglichkeit für die Turniere geben.

Alle Beteiligten verfolgen die Entwicklungen mit Interesse. Die nächsten Wochen sind entscheidend für die Bewertung der aktuellen Generation. Di Salvo und sein Team arbeiten daran, die bestmögliche Leistung zu bringen.