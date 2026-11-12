DFB-Team droht Nations-League-Aus: Szenarien für das Viertelfinale

Nach holprigem Start droht der deutsche Nationalmannschaft der Aus in der Nations League. Analyse der kritischen Szenarien und Punktestände für das Weiterkommen.

Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor dem vorzeitigen Aus in der Nations League, obwohl die mathematische Möglichkeit für den Einzug ins Viertelfinale theoretisch noch besteht. Trainer Hansi Flick sieht sich mit einer schwierigen Situation konfrontiert, die aus den ersten vier Spielen lediglich fünf Punkte hervorgebracht hat. Ein Sieg gegen Serbien mit 2:0, ein Remis gegen die Niederlande mit 1:1 sowie das Unentschieden und der 0:1-Auswärtssieg gegen Griechenland prägten den Start, der jedoch euphorisch wenig mit der aktuellen Tabellenlage vereinbar ist.

Knappe Punktestände und die Hürde im Dreiervergleich

Zwei Spiele vor Abschluss der Gruppenphase hinkt das DFB-Team den direkten Konkurrenten Niederlande und Griechenland jeweils drei Zähler hinterher. Um die Qualifikation für die Top-8 und damit das Viertelfinale zu sichern, muss das DFB-Team mindestens eine der beiden Nationen überholen. Die verbleibenden Begegnungen umfassen das Heimspiel gegen Serbien am 13. November sowie das Auswärtsspiel gegen die Niederlande am 16. November. Selbst zwei Siege garantieren nicht automatisch den Sprung in die nächste Runde, da komplexe Wertungen greifen könnten.

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Ein Dreiervergleich wird relevant, falls Deutschland, Griechenland und die Niederlande am Ende identisch elf Punkte erreichen. Dies tritt ein, wenn die Niederlande gegen Griechenland gewinnen und gegen Deutschland verlieren, während Griechenland Serbien besiegt. In diesem spezifischen Szenario würde Deutschland mit einem Tor Unterschied gegen die Niederlande nur dann verlieren, wenn auch die Elftal nur einen Torvorsprung gegen Griechenland erzielt. Maßgeblich ist dann die Anzahl der erzielten Tore, was die DFB-Auswahl aktuell benachteiligen könnte.

Komplexe Szenarien für das Weiterkommen

Das Weiterkommen ist auch ohne direkte Siege in allen verbleibenden Partien denkbar, erfordert aber glückliche Konstellationen bei den anderen Gruppenspielen. Verlieren Griechenland beide letzten Begegnungen gegen Serbien und die Niederlande, zieht Deutschland mit zwei eigenen Siegen am griechischen Team vorbei. Alternativ reicht ein Sieg gegen Serbien und ein Remis gegen die Niederlande, sofern Oranje gegen Griechenland verliert und das eigene Torverhältnis besser ist.

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Siegt Deutschland gegen die Elftal und spielt unentschieden gegen Serbien, scheidet das DFB-Team aus, falls die Niederlande nicht gegen Griechenland gewinnen, da dann der direkte Vergleich gegen die Elftal spricht. Ein direkter Verlust gegen die Niederlande in Kombination mit einem Sieg gegen Serbien bedeutet hingegen das sichere Ende der Traumreise. Umgekehrt sichert ein Sieg gegen die Niederlande und eine Niederlage gegen Serbien den Weitermarsch, vorausgesetzt, Griechenland schlägt die Niederlande, wodurch der direkte Vergleich wieder zugunsten des DFB ausfällt.

Absicherung gegen den Abstieg in Liga B

Nicht nur das Viertelfinale, auch der Klassenerhalt in der höchsten Liga steht auf dem Spiel. Wird das DFB-Team Gruppendritter, drohen Abstiegs-Playoffs gegen einen Gruppenzweiten aus Liga B, sofern man nicht zu den beiden besten Drittplatzierten zählt. Ein letzter Platz in der Gruppe bedeutet den direkten Abstieg, was eintreten muss, wenn Serbien die letzten Spiele gewinnt und Deutschland gegen die Niederlande maximal einen Punkt holt. Die verbleibenden Partien werden somit entscheidend für die zukünftige Ausrichtung und die Motivation der Spieler sein.