DFB-Team für WM 2026: Machbare Gruppe und Personalie von Joshua Kimmich

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Julian Nagelsmann hat die erste Personalie selbst verkündet und Joshua Kimmich als Kapitän der Mannschaft nominiert. Auch Nathaniel Brown und Kai Havertz werden wohl mit zur WM fahren. Die nächsten Nominierungen für die Weltmeisterschaft 2026 scheinen durchgesickert zu sein, mit dem Stuttgart-Trio um Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller im Kader. Offen bleibt, ob Alexander Nübel sich über eine Nominierung freuen darf.

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika.

Die Entwicklungen im News-Ticker. Die DFB-Kaderbekanntgabe am 21. Mai ab 13:00 Uhr im Livestream auf Joyn Bei dem Turnier geht es vor allem darum, die beiden jüngsten Weltmeisterschaften, die jeweils nach der Gruppenphase endeten, vergessen zu machen. Als Titelverteidiger tritt Der DFB reagiert offenbar auf die Leaks der Kadernominierung und verkündete wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe die erste Personalie selbst.

Joshua Kimmich wird als Kapitän der Mannschaft naturgemäß dabei sein. Kaum keine Position wird derzeit so sehr diskutiert wie die des Torhüters in der deutschen Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann hat für die Weltmeisterschaft laut "Bild" vier Innenverteidiger nominiert. Demnach stehen Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger im Kader für das Turnier.

Trotzdem wurden dem 30-Jährigen zuletzt Außenseiterchancen auf eine Nominierung eingeräumt. Nathaniel Brown und Kai Havertz werden wohl mit zur WM fahren. Das berichten die "Bild" und "Sky". Vor allem Kai Havertz musste nach einer verletzungsgeplagten Spielzeit kämpfen, um rechtzeitig fit zu werden.

Im Saisonendspurt zeigte der Linksfuß imGroße Freude bei Lennart Karl: Der Bayern-Youngster gehört zum deutschen WM-Kader, das berichtet die "Bild". Demnach hat Bundestrainer Nagelsmann den 18-Jährigen telefonisch über seine Nominierung informiert. Karl hatte erst vor wenigen Monaten sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben, zuvor war er in der U21 aktiv. Das Juwel überzeugte in dieser Saison mit starken Zahlen und brachte es für die Münchner unter anderem auf neun Tore und acht Vorlagen.

Demnach habe Bundestrainer Nagelsmann dem 33-Jährigen seine Entscheidung bereits am Telefon mitgeteilt. Grund für das Aus: Auf Klubebene hatte der Routinier eine schwierige Saison. Erst lief es bei West Ham nicht, dann konnte er auch bei Milan nicht richtig durchstarten. In 19 Serie-A-Spielen gelang ihm nur ein Tor.

Der Fanliebling, der unter seinem Spitznamen "Lücke" bekannt ist, lieferte in der Vergangenheit im DFB-Trikot fast immer wieder ab. So traf er in 24 Länderspielen 14 Mal. Bei der EM 2024 war er noch einer der Leistungsträger. Mehr und mehr Namen werden in Bezug auf die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann bekannt.

Laut "Kölner Stadtanzeiger" hat der Bundestrainer Köln-Juwel Said El Mala bei einem Anruf nun darüber informiert, dass er zum DFB-Aufgebot gehört. Das Besondere: Der 19-Jährige hat bislang noch nicht ein einziges Länderspiel für die A-Nationalmannschaft absolviert. Die Forderung des Trainers damals: Der Offensivspieler müsse in Köln zum Stammspieler werden - und defensiv besser mitarbeiten. Beide Forderungen konnte er in der Rückrunde erfüllen.

Die nächsten DFB-Nominierungen für die Weltmeisterschaft 2026 scheinen durchgesickert zu sein. Wie "Sky" berichtet, steht das Stuttgart-Trio um Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller im Kader für das Turnier. Dafür hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die Spieler am heutigen Dienstag informiert. Offen bleibt zudem, ob Alexander Nübel sich über eine Nominierung freuen darf.

Ähnlich wie bei Manuel Neuer, Oliver Baumann und Robert Andrich soll der Bundestrainer auch dem BVB-Star seine Entscheidung per Anruf mitgeteilt haben. Weil eines Außenbandrisses im Knie Ende März war Nmechas Nominierung zeitweise auf der Kippe gestanden. Am vergangenen Wochenende absolvierte der Mittelfeld-Strategie die vollen 90 Minuten gegen++





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB-Team Julian Nagelsmann Joshua Kimmich Kai Havertz Nathaniel Brown DFB-Kaderbekanntgabe WM 2026 Personalie Kapitän Torhüter Internationale Nominierungen Stuttgart-Trio Kölner Stadtanzeiger Sky

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(S+) WM 2026: SPIEGEL-Community würde Manuel Neuer nicht für DFB-Kader nominierenDer SPIEGEL hat seine Leserinnen und Leser gefragt, wen sie mit zur WM nehmen würden. Das Zwischenergebnis: Manuel Neuer eher nicht. Wer stattdessen bei der Community hoch im Kurs steht.

Read more »

DFB-Kader für Weltmeisterschaft 2026: Nagelsmann nominiert Spieler - Überraschungen und EnttäuschungenBundestrainer Julian Nagelsmann gibt nach und nach die Namen der nominierten Spieler für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt. Joshua Kimmich wird Kapitän, während junge Talente wie Lennart Karl und Said El Mala überraschend ins Aufgebot kommen. Robert Andrich muss dagegen zuschauen.

Read more »

Nagelsmann verkündet DFB-Kader für WM 2026 heute: So viel Heim-EM steckt noch drinAm Donnerstag nominiert Julian Nagelsmann den DFB-Kader für die WM. Vorab sickern schon einige Informationen durch. Auch, wer fehlt.

Read more »

Überraschungen, Jubel und bitterböse Enttäuschungen - das ist der DFB-Kader für die WM 2026Es ist soweit: Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt am Donnerstag seinen Kader für die WM 2026 vor. Neben Jubel und Freude gibt es laut Medienberichten aber auch bitterböse Enttäuschungen. Das sind die Nominierten.

Read more »