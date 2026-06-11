DFB-Team für WM 2026: Spielplan, Gegner und Szenarien

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in das WM-Turnier 2026. Der DFB-Team-Spielplan mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase ist hier zu finden. Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare Gegner. Bundestrainer Hans-Dieter Flick führt die Mannschaft.

Das WM-Turnier 2026 beginnt am 11. Juni und endet am 19. Juli. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14.

Juni. Der DFB-Team-Spielplan mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o. -Phase ist hier zu finden. Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare Gegner.

Bundestrainer Hans-Dieter Flick führt die Mannschaft. Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Argentinien oder Brasilien auf die DFB-Auswahl treffen.

Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie Brasilien, Argentinien, Frankreich oder Spanien





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