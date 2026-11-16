Das DFB-Team tritt am Montag zur Nations-League-Partie gegen die Niederlande an. Mit einer Smartphone-Lichtershow und Schiedsrichter Glenn Nyberg erwartet die Fans im Olympiastadion Berlin ein einmaliges Spektakel.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp steht am Montagabend vor der entscheidenden Hürde in der Nations League. Im letzten Gruppenspiel trifft die Auswahl auf die Niederlande, um den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Das Spitzenspiel findet im Berlin er Olympiastadion statt und geht um 20:15 Uhr in den Livestream auf Joyn. Für das DFB-Team ist dies ein Moment von historischer Tragweite, da ein Sieg für den Aufstieg in die nächste Runde unabdingbar ist.

Neue Smartphone-Lichtershow und Schiedsrichter Nyberg

Das Spiel im Berliner Olympiastadion bietet der Geschichte eine Premiere. Vor dem Anpfiff wird eine bis dato einmalige Smartphone-Lichtershow stattfinden, bei der Zuschauer einen QR-Code scannen müssen. Je nach Sitzplatz leuchtet der Bildschirm in Schwarz, Rot oder Gold, synchronisiert zur DFB-Torhymne Major Tom. Diese Technik soll nahtlos in die Choreographie der Ostkurve übergehen und eine neue Dimension der Stadionatmosphäre schaffen. Der schwedische Schiedsrichter Glenn Nyberg leitet die Begegnung am Montagabend. Mit 38 Jahren ist der seit 2016 aktive FIFA-Schiedsrichter hocherfahren. Er pfeift erstmals für die deutsche Nationalmannschaft, war aber bei der EM 2024 sowie der WM 2026 im Einsatz. Gegen die Niederländer liegt eine ausgeglichene Bilanz vor: ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage.

Also read DFB-Nationalmannschaft: Klopps Taktik vor dem Nations-League-Finale gegen die Niederlande

Jürgen Klopp plant keine großen Umbauten

Bundestrainer Jürgen Klopp sieht sein Team fit und einsatzbereit vor dem entscheidenden Duell. Nach dem souveränen 3:1-Sieg in Serbien erwartet Klopp keine größeren Veränderungen in der Startelf. Die Mannschaft ist psychologisch und physisch auf dem richtigen Weg. Lediglich zwei Positionen dürften wechseln, um taktisch besser auf die Niederländer zu reagieren. Während Deutschland die langen Bälle der Serben nutzte, werden die Niederländer mit Xavi-Fußball spielen. Dieser Stil erfordert eine angepasste Defensive. Kai Havertz bleibt dabei der unangefochtene Stürmer Nummer eins und hat seine Rolle im Team klar etabliert. Der Fokus liegt darauf, die spielerische Überlegenheit der Gegner durch flache Spielzüge zu neutralisieren.

Kader-Entscheid fällt trotz Personalmangels

Am Sonntagvormittag am letzten Training in Herzogenaurach nahmen alle 24 Spieler des Aufgebots teil. Dennoch muss Klopp am Montag einen Spieler aus der Liste streichen, da die Regel nur 23 Profis für das Spiel erlaubt. Aus der offiziellen Nummerntabelle des DFB geht hervor, dass der 17-jährige Wael Mohya vom Borussia Mönchengladbach nicht im Spieltagskader steht. Klopp betonte zuvor, dass dies keine Streichung aus dem Kader sei, sondern eine vorab besprochene Regelkonformität. Er wolle den jungen Spieler weiterhin beobachten und hatte sich gegen negative Schlagzeilen gewehrt. Die Entscheidung fiel trotz des vollständigen Trainings. Alle anderen Spieler sind ohne Verletzungssorgen startklar.

Advertisement

Spielverbot für Simon Rüdiger und emotionale Themen

Ein wichtiger Akteur fehlt der deutschen Auswahl im Anlauf auf das Spiel gegen die Niederlande: Simon Rüdiger. Nach 86 Länderspielen und drei Toren trat der Innenverteidiger nach der missglückten WM im Sommer von der Nationalmannschaft zurück. Der 33-Jährige, der als Krieger bekannt ist, blickt auf eine karriere mit schmerzhaften Niederlagen zurück. Sein einziger Titel war der Confed Cup 2017. Rüdiger warf in seiner Zeit im DFB-Trikot harte und teils rassistische Kritik ein, die er aufgrund seines Glaubens ertragen musste. Dennoch bezeichnet er die Zeit als extrem besonders, die ihn für immer prägen wird. Seine Familie wird das Spiel im Stadion verfolgen. Das Spielverbot für Rüdiger ist ein Faktor, der die Defensive verändert. Die Niederländer werden versuchen, mit Xavi-Fußball die Lücken zu nutzen.

Ausblick auf das Viertelfinale und emotionale Bedeutung

Jürgen Klopp freut sich wie Bolle auf sein erstes Finale, auch wenn es noch in Anführungszeichen steht. Die Stimmung im Team ist hoch, da alle Spieler fit sind und keine Personalsorgen bestehen. Das Spiel gegen die Niederlande ist mehr als nur ein Punktgewinn; es ist die Möglichkeit, die Nation League zu gewinnen und ins Viertelfinale aufzusteigen. Die Lichtershow und die Choreographie sollen die Emotionen im Stadion verstärken. Das DFB-Team hat mit dem Schweden Nyberg keine direkte Erfahrung, wird sich aber auf seine Erfahrung bei großen Turnieren verlassen. Die Niederländer werden spielerisch und flach agieren, was eine taktische Anpassung erfordert. Die deutsche Mannschaft hat die Chance, nach der enttäuschenden WM den Weg zurück zur Spitze zu finden. Ein Sieg ist erforderlich, um die Hoffnung auf den Titelgewinn wachzuhalten. Die Analyse der Gegner zeigt, dass die Niederländer technisch versierter sein werden. Die deutsche Abwehr muss sich auf lange Bälle und schnelle Konter einstellen. Der Auftritt von Simon Rüdiger bleibt eine emotionale Erinnerung an die vergangene Ära. Das aktuelle Team muss beweisen, dass es den Schritt nach vorn schafft.